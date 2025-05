Betori e Lojudice in Conclave: Extra Omnes. Al via elezione del nuovo Pontefice

Il giuramento nella Cappella Sistina. Poi Extra Omnes. Il maestro delle cerimonie monsignor Diego Ravelli ha chiuso la porta della Cappella Sistina dando così ufficialmente il via al Conclave per l’elezione del 267° Papa mercoledì 7 maggio 2025.

In Cappella Sistina 133 cardinali elettori al voto per il successore di papa Francesco.

Tra i 133 cardinali elettori nella Cappella Sistina, dalla Toscana Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze, nato nel 1947, nominato cardinale da papa Benedetto XVI. E Augusto Paolo Lojudice, nato nel 1961, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e unione in persona Episcopi delle Sedi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Montepulciano-Chiusi-Pienza, nominato cardinale da papa Francesco nel 2020.

Prima del voto per Betori e Lojudice il giuramento davanti a Dio di essere fedeli al loro compito in caso di elezione a Papa e di segretezza sui lavori del Conclave.

Betori a Rainews ha dichiarato: “Noi cardinali stiamo nel segreto. Ci è stato chiesto il silenzio. Il dialogo è tra noi e il Signore”

Lojudice proprio ieri 6 maggio ha celebrato la nomina di arcivescovo. E nei giorni scorsi a Siena nell’omelia della Messa solenne per le celebrazioni di Santa Caterina Lojudice ha sottolineato “quanto sia necessaria la preghiera di tutto il popolo di Dio in questo momento così importante delicato per la Chiesa dopo la morte di Papa Francesco. La Chiesa sente il grande vuoto della sua assenza. Ora chiedo a tutti di pregare per noi cardinali che saremo in Conclave”.