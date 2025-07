Anziana muore in mare per un malore, salvato un uomo

PISA – Un altro dramma in mare, stavolta nelle acque davanti a San Rossore.

Il 118 è stato chiamato dagli occupanti di una barca che era nei pressi di San Rossore per dare l’allarme per avvertire che c’erano due persone in acqua in difficoltà.

Il 118 ha a quel punto avvertito la capitaneria di porto di Livorno che è intervenuta per i soccorsi. Una persona, un uomo, è stata portata sulla spiaggia dove c’erano ad attendere i sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale anche perché era confuso.

La donna, invece, di circa 80 anni era deceduta, presumibilmente per un malore in acqua. In questo caso non è restato altro che recuperare il corpo e trasportarlo in obitorio.