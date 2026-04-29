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Vento forte, giovedì con l’allerta gialla sulle colline centro-meridionali

Interesserà dalle 10 alle 20 la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Allerta gialla per vento (foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani (30 aprile) sulla Toscana.

Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50-60 chilometri orari lungo le pianure esposte e fino a 60-80 chilometri orari sulle zone collinari centro-meridionali.

Per questo motivo la Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento che interesserà, dalle 10 alle 20 di domani, la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

© Riproduzione riservata

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