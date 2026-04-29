Rapina armata in villa a Forte dei Marmi: non è la prima volta

FORTE DEI MARMI – Nuovo episodio di criminalità nella località della Versilia: una rapina in villa a Forte dei Marmi è stata messa a segno durante la notte, dove due uomini armati di pistola sono entrati in un’abitazione privata sorprendendo i proprietari mentre dormivano.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nella casa probabilmente convinti che fosse vuota. All’interno, invece, si trovavano i due residenti, che si sono ritrovati faccia a faccia con i rapinatori. Uno dei due aggressori ha estratto una pistola e ha minacciato i proprietari, costringendoli a consegnare gioielli e oggetti di valore custoditi nell’abitazione.

Dopo aver ottenuto il bottino, i due uomini sono fuggiti rapidamente, approfittando del buio e facendo perdere le proprie tracce. Le vittime, sotto choc ma senza ferite, hanno dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio che nelle ultime settimane ha visto più colpi ai danni di ville nella zona. Solo pochi giorni fa, nel quartiere, ignoti avevano messo a segno un furto milionario in una residenza di lusso, riuscendo a sottrarre contanti e preziosi senza essere scoperti dai proprietari.

Il nuovo caso riporta al centro il tema della sicurezza nelle aree residenziali più esclusive della Versilia. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti.