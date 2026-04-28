Allarme virus Zika ad Arezzo, scatta la disinfestazione

AREZZO – Un caso di virus Zika Arezzo ha portato il Comune ad adottare un’ordinanza urgente per attivare interventi straordinari di disinfestazione in alcune aree della città.

Il provvedimento è stato disposto a seguito della segnalazione da parte della Azienda USL Toscana Sud Est, che ha confermato un’infezione da virus Zika. Le operazioni interesseranno la zona dell’ospedale San Donato, oltre a via Vespucci e via Magellano, luoghi frequentati dal paziente nei giorni precedenti al ricovero.

L’ordinanza prevede trattamenti mirati contro la proliferazione degli insetti vettori, con interventi sia larvicidi che adulticidi, oltre alla rimozione dei focolai larvali. Le attività coinvolgeranno sia spazi pubblici che aree private, in un raggio di circa 200 metri dai punti individuati.

Le operazioni sono programmate nella fascia notturna, dalle 22,00 di martedì 28 aprile fino alle 05,00 di mercoledì 29 aprile. Durante questo periodo il personale incaricato effettuerà anche controlli porta a porta, con accesso a giardini, cortili e terrazze per verificare ed eliminare eventuali ristagni d’acqua.

Ai residenti delle aree interessate viene richiesto di collaborare con gli operatori, consentendo l’accesso agli spazi esterni e adottando alcune precauzioni durante gli interventi. Tra queste, restare all’interno delle abitazioni con le finestre chiuse, proteggere animali domestici e coltivazioni e lavare accuratamente frutta e verdura esposte.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, come pioggia, le operazioni potranno essere rinviate al primo giorno utile. L’ordinanza prevede inoltre sanzioni amministrative per chi non rispetterà le disposizioni, con importi compresi tra 25 e 500 euro.