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Livorno, incendia le auto di un avvocato all’alba: è il secondo attentato in due anni

Un uomo incappucciato, una tanica di benzina e calzari usa e getta. Paura all'Ardenza due vetture ridotte in cenere e danni alla villa del legale Stefano Scalise

Cronaca
REDAZIONE
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Incendio doloso Livorno
Crediti: Vigili del fuoco
1 ' di lettura

LIVORNO – Un incendio doloso ha coinvolto la zona dell’Ardenza nelle prime ore di domenica (26 aprile), quando un uomo incappucciato ha dato fuoco alle auto dell’avvocato Stefano Scalise, parcheggiate davanti alla sua abitazione sul lungomare.

L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo anche l’abitazione. Si tratta del secondo attentato incendiario ai danni del legale in poco più di due anni.

Il responsabile non ha lasciato nulla al caso: indossava calzari in plastica usa e getta per non lasciare impronte, una tanica di benzina e il materiale necessario ad alimentare le fiamme. Le telecamere di sorveglianza della villa e quelle installate lungo la strada avrebbero ripreso la scena e sono ora al centro delle analisi della Polizia di Stato.

Il rogo si è sviluppato partendo dalla Bmw di proprietà del legale, propagandosi rapidamente su una smart, anch’essa dell’avvocato. Entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti. Le fiamme non hanno risparmiato l’abitazione, anche la facciata ha subito danni significativi, la porta del box gravemente danneggiata e una finestra del piano terra andata distrutta.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco si è evitato che il rogo propagasse ulteriormente, mettendo in sicurezza l’intera aria.

Le indagini sull’attentato incendiario proseguono: la polizia sta analizzando i filmati disponibili per ricostruire i movimenti dell’uomo e risalire alla sua identità.

© Riproduzione riservata

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