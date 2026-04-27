Pallavolo, intesa tutta toscana per Il Bisonte: il brand pratese Elleci Sport firma le nuove divise

FIRENZE – La compagine di pallavolo femminile de Il Bisonte Firenze, da oltre un decennio protagonista nel campionato disSerie A1, rinnova il proprio guardaroba sportivo. La società ha infatti siglato un accordo triennale di sponsorizzazione tecnica con Elleci Sport, marchio di moda fondato a Prato.

La nuova intesa prevede la fornitura del materiale per le giocatrici della prima squadra e per i membri dello staff. Le divise da gioco manterranno saldi i colori sociali del club, puntando su linee pulite e su un’estetica raffinata in grado di unire l’eleganza al comfort necessario per l’agonismo. La collaborazione si estenderà anche al di fuori del campo di gioco: l’azienda toscana curerà infatti l’abbigliamento di rappresentanza per gli eventi ufficiali e le trasferte della squadra, introducendo un’impronta definita ‘sporty chic’.

Per l’azienda pratese si tratta di un importante ritorno sul palcoscenico sportivo. Dopo aver esordito in questo settore negli anni Ottanta realizzando i capi per il campione di tennis svedese Stefan Edberg, il marchio ha attraversato lunghi decenni di inattività, restando vivo esclusivamente nei ricordi dei collezionisti e nel mercato del vintage. Ora, sotto la spinta della nuova proprietà e dell’amministratore delegato Alessio Hu, il brand ha deciso di rilanciarsi partendo proprio dal volley femminile di vertice.

Una scelta strategica illustrata dal direttore finanziario e commerciale di Elleci Sport, Francesco Tempestini, che ha evidenziato come l’unione con la storica realtà fiorentina rappresenti anche una celebrazione del territorio. “Abbiamo scelto la forza corale e l’estetica dinamica della pallavolo femminile di alto livello – ha spiegato il dirigente – per tornare a vestire chi sceglie di distinguersi con discrezione, dentro e fuori dal campo”. Il manager ha poi sottolineato la comunanza di visioni tra le due realtà: “Non si tratta solo di sponsorizzazione, ma di una condivisione di valori: la resilienza, la classe e l’ambizione. Vedere Il Bisonte Firenze scendere in campo con Elleci Sport è come vedere un classico che si rinnova: è la prova che il grande stile italiano non smette mai di giocare”.

Soddisfazione pienamente condivisa dai vertici della società pallavolistica. Il presidente de Il Bisonte Firenze, Elio Sitá, ha accolto con entusiasmo l’avvio del progetto con un’azienda radicata nella regione: “Siamo contenti e onorati di intraprendere questa nuova partnership tecnica con un’azienda dinamica e di prestigio come Elleci Sport, simbolo da decenni di stile ed eleganza. Un’azienda del territorio, italiana e toscana, che ha sempre creduto molto nello sport e che condivide con noi valori e comportamenti etici a cui siamo da sempre molto attenti”.