Beatrice Agrifoglio, quarto anno in maglia Bisonte: arriva la conferma

FIRENZE – Per la quarta stagione consecutiva, Beatrice Agrifoglio sarà parte integrante del roster de Il Bisonte Firenze: la società ha deciso di confermare la 32enne palleggiatrice di Sansepolcro anche per il prossimo campionato, suggellando un rapporto con l’ambiente, lo staff e la dirigenza che negli anni è diventato sempre più solido.

Nel campionato appena concluso, Agrifoglio ha ricoperto con professionalità il ruolo di capitano, dimostrandosi un elemento importante sia nello spogliatoio che in campo, dove si è fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, alternandosi in regia con Rachele Morello e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

“Sono davvero molto contenta di rimanere a Firenze: è la prima volta che mi fermo in una società per quattro anni consecutivi, e credo sia la riprova di quanto possa essere felice, qui a Il Bisonte mi sento davvero a casa – commenta dopo l’annuncio – La scorsa è stata la mia prima stagione da capitano: all’inizio ero molto emozionata, ma ora posso ritenermi soddisfatta e fiera di ciò che abbiamo fatto tutte e tutti insieme. Sicuramente mi porterò dietro l’entusiasmo e l’unione che ci ha sempre contraddistinte, e il voler raggiungere tutti gli obiettivi il prima possibile, con determinazione: la cosa che mi è piaciuta di più è che anche nei momenti più difficili non abbiamo perso di vista l’obiettivo, e non ci siamo mai abbattute. Per la prossima stagione tornerò con grande entusiasmo, e con la curiosità di capire cosa potremo fare con la nuova squadra e il nuovo staff: voglio migliorare ancora sia come atleta che come persona, e mi piacerebbe che il Bisonte continuasse a progredire sia in classifica che come società, perché ce lo meritiamo”.