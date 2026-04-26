8.6 C
Firenze
domenica 26 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Beatrice Agrifoglio, quarto anno in maglia Bisonte: arriva la conferma

Ancora una stagione a Firenze per la capitana uscente della squadra: "Vogliamo crescere ancora. Ce lo meritiamo"

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Beatrice Agrifoglio, quarto anno in maglia Bisonte (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura

FIRENZE – Per la quarta stagione consecutiva, Beatrice Agrifoglio sarà parte integrante del roster de Il Bisonte Firenze: la società ha deciso di confermare la 32enne palleggiatrice di Sansepolcro anche per il prossimo campionato, suggellando un rapporto con l’ambiente, lo staff e la dirigenza che negli anni è diventato sempre più solido.

Nel campionato appena concluso, Agrifoglio ha ricoperto con professionalità il ruolo di capitano, dimostrandosi un elemento importante sia nello spogliatoio che in campo, dove si è fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, alternandosi in regia con Rachele Morello e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

“Sono davvero molto contenta di rimanere a Firenze: è la prima volta che mi fermo in una società per quattro anni consecutivi, e credo sia la riprova di quanto possa essere felice, qui a Il Bisonte mi sento davvero a casa – commenta dopo l’annuncio – La scorsa è stata la mia prima stagione da capitano: all’inizio ero molto emozionata, ma ora posso ritenermi soddisfatta e fiera di ciò che abbiamo fatto tutte e tutti insieme. Sicuramente mi porterò dietro l’entusiasmo e l’unione che ci ha sempre contraddistinte, e il voler raggiungere tutti gli obiettivi il prima possibile, con determinazione: la cosa che mi è piaciuta di più è che anche nei momenti più difficili non abbiamo perso di vista l’obiettivo, e non ci siamo mai abbattute. Per la prossima stagione tornerò con grande entusiasmo, e con la curiosità di capire cosa potremo fare con la nuova squadra e il nuovo staff: voglio migliorare ancora sia come atleta che come persona, e mi piacerebbe che il Bisonte continuasse a progredire sia in classifica che come società, perché ce lo meritiamo”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
8.6 ° C
10.5 °
7.8 °
74 %
1.5kmh
20 %
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2050)ultimora (986)Video Adnkronos (331)ImmediaPress (279)Tecnologia (81)salute (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati