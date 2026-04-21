Un premio in Comune alla campionessa di boxe Marta Schiavi

PISA – Il Comune di Pisa rende omaggio a Marta Schiavi, giovane atleta pisana, classe 2006, recentemente laureatasi campionessa del mondo di boxe femminile nella categoria 55 chili della federazione Xfx (Xtreme Fighter Champion).

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi (21 aprile) nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore allo sport Frida Scarpa, che ha consegnato all’atleta una targa di riconoscimento per i risultati conseguiti e per il contributo dato all’immagine della città. Presenti anche il padre e allenatore, Alessio Schiavi, e il consigliere comunale Giovanni Pasqualino.

“È una grande soddisfazione per la nostra città poter celebrare risultati di questo livello – dichiara l’assessore allo sport, Frida Scarpa. Vogliamo valorizzare sempre di più le eccellenze del territorio, anche quelle meno conosciute al grande pubblico: Marta Schiavi, con i suoi numerosi titoli nazionali e internazionali, rappresenta un esempio significativo per lo sport pisano. La sua è anche una significativa storia di famiglia: il suo tecnico, Alessio Schiavi, è anche suo padre, a testimonianza di un percorso costruito su impegno, fiducia e continuità. È inoltre un segnale importante per lo sport femminile, anche in una disciplina tradizionalmente considerata maschile. Dimostra come l’attività agonistica sia uno strumento di crescita, emancipazione e autonomia. Intendiamo promuovere esperienze come questa anche nelle scuole, per diffondere questi valori, anche attraverso percorsi legati alla difesa personale e alla consapevolezza di sé. Allo stesso tempo, prosegue l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’impiantistica sportiva: il palazzetto è stato oggetto di interventi di miglioramento e la nuova palestra polifunzionale al Cep, realizzata con risorse Pnrr, è uno spazio dedicato anche agli sport da combattimento. L’obiettivo è quello di rafforzare l’offerta sportiva cittadina e valutare la possibilità di ospitare a Pisa eventi di rilievo internazionale già nel prossimo futuro”.

Nonostante la giovane età, Marta Schiavi ha già conseguito nel corso della sua attività sportiva tre titoli italiani ed è stata più volte vicecampionessa a livello europeo e mondiale. Il titolo iridato è stato conquistato a Pomezia nel novembre scorso. Un risultato ottenuto anche a fronte di un infortunio al ginocchio subito poche settimane prima della competizione.

Allenata dal padre e tecnico Alessio Schiavi, si prepara alla palestra Infinity Fitness di Castelfranco di Sotto, dove ha sviluppato il proprio percorso sportivo, iniziato all’età di 14 anni.