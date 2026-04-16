A Gianni De Magistris il Gonfalone d’Argento della Regione

FIRENZE – Gonfalone d’argento a Gianni De Magistris, campione italiano, toscano, fiorentino, già nuotatore, pallanuotista e allenatore di pallanuoto.

La cerimonia di consegna si svolgerà mercoledì (22 aprile) alle 17, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. Ad insignire il campione sarà la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi.

Il Gonfalone d’Argento, la più alta onorificenza dell’Assemblea toscana, è un riconoscimento speciale che sarà conferito ad una leggenda dello sport: medaglia d’argento olimpica a Montreal, campione del Mondo in Germania, 16 volte capocannoniere di pallanuoto, 388 partite in nazionale, 5 Olimpiadi, due scudetti vinti con la gloriosa Rari Nantes.

Conclusa la carriera di giocatore De Magistris è diventato allenatore, prima della squadra maschile della Rari Nantes Florentia, e successivamente della compagine femminile della Fiorentina Waterpolo, con la quale nel 2006-07 ha ottenuto la vittoria nel campionato italiano, nella Coppa dei Campioni e nella Supercoppa Europea. Nel 2015 è stato inserito nella Walk of Fame del Coni. Nel 2017 con la R.N. Florentia, al termine dei play-off, ha ottenuto la promozione in A1.