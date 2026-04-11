Il Bisonte Firenze chiude una stagione soddisfacente contro le vicecampionesse di coppa Cev del Chieri

FIRENZE – Cala il sipario sulla stagione 2025/26 de Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 è atteso al PalaFenera di Chieri dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la sesta e ultima giornata del girone A dei playoff Challenge. Una partita ininfluente per entrambe le squadre, visto che le piemontesi sono già matematicamente qualificate per la finale mentre le bisontine possono giocarsi nella migliore delle ipotesi il secondo posto nel raggruppamento: un traguardo platonico, che la squadra di coach Chiavegatti proverà comunque a conquistare, onorando fino in fondo una stagione in cui ha centrato tutti gli obiettivi prefissati.

Le ex della sfida sono cinque: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, protagonista con la maglia de Il Bisonte per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, Alice Degradi, bisontina per un anno e mezzo fra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, e Stella Nervini, a Firenze nell’ultima annata, mentre ne Il Bisonte ci sono Rachele Morello, che ha vestito la maglia di Chieri fra il 2022 e il 2024, e Francesca Villani, protagonista con la Reale Mutua per tre stagioni fra il 2020 e il 2023. I precedenti fra i due club sono invece diciotto, con nove vittorie per Il Bisonte e nove per Chieri (di cui le ultime cinque consecutive).

“Ci aspetta l’ultima partita della stagione – dice coach Chiavegatti – in casa di una squadra forte come Chieri, che ha dimostrato in questi playoff Challenge di poter effettuare tante rotazioni senza perdere competitività. Loro sono reduci da una grande lotta contro il Galatasaray nella finale di Cev Cup, hanno conquistato un argento europeo e davanti al loro pubblico vorranno sicuramente fare bene, ma noi dovremo giocarcela senza pressione, considerando che il risultato sarà ininfluente per la classifica del girone: dovremo cercare di divertirci e di onorare fino in fondo una stagione in cui abbiamo ottenuto grandi risultati, sfiorando i play off per un punto, con l’auspicio di congedarci con una vittoria contro un avversario importante come Chieri”.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Nicola Negro potrebbe schierarsi con la croata Karla Antunović (2002) in palleggio, l’olandese Elles Dambrink (2003) come opposto, la francese Halimatou Bah (2003) e Alice Degradi (1996) in banda, Sofia Ferrarini (2001) e Sara Alberti (1996) al centro e Carola Bonafede (2007) nel ruolo di libero.