L’attaccante Leonardo Bellini arma in più per i playoff della Pianese: “Spero di arrivarci nella forma migliore”

PIANCASTAGNAIO – “Sto bene e sono molto contento di essere tornato a giocare”. Parola di Leonardo Bellini, attaccante della Pianese, che dopo qualche problema fisico è ora tornato definitivamente a disposizione di mister Birindelli. Dopo aver raggiunto le 10 reti stagionali, il bomber bianconero ha vissuto due mesi non semplici. “Quando non stai bene è sempre complicato – ha detto il classe 2001 –. Adesso sto ritrovando la condizione e sono felice di essere tornato anche dal primo minuto. Spero di raggiungere la forma migliore per queste ultime partite e per i playoff”.

“A Gubbio abbiamo dovuto fronteggiare il primo vero caldo della stagione e non è mai semplice adattarsi – ha raccontato il numero 9 parlando dell’ultima sfida delle zebrette –. Credo che comunque la squadra abbia fatto un buon primo tempo, riuscendo anche a passare in vantaggio. Ci è mancato qualcosa per chiuderla e, su un episodio, siamo stati puniti subendo il pareggio. Non siamo riusciti a trovare il gol della vittoria, ma resta comunque un punto importante in trasferta, che ci ha permesso di conquistare matematicamente i playoff. È il proseguimento di un percorso molto positivo”.

“Raggiungere i playoff è un risultato straordinario, da non dare per scontato in alcun modo. Quando sono arrivato, dopo la grande stagione dello scorso anno, non era facile ripetersi, anche perché la squadra era nuova e l’obiettivo iniziale era la salvezza. Raggiungerla in anticipo e poi centrare anche i playoff con due giornate d’anticipo è qualcosa di importante. Ora vogliamo chiudere nel miglior modo possibile e poi giocarceli con entusiasmo. Sabato arriva la Juventus Next Gen, una squadra molto forte e probabilmente una delle più in forma nelle ultime partite – ha concluso Bellini –. Sarà una gara difficile, ma la stiamo preparando nel modo giusto. Sono convinto che faremo valere le nostre qualità: sarà sicuramente una bella partita”.