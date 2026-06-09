L’addio di Calabro alla Carrarese: “Questa città resterà per sempre nel mio cuore. È stato un onore”

CARRARA – Le strade della Carrarese Calcio 1908 e dell’allenatore Antonio Calabro si separano ufficialmente. Con una nota congiunta diffusa in data odierna, la società calcistica e il tecnico hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale e anticipata del contratto che li legava.

La decisione è maturata per volontà dello stesso allenatore. Nonostante i risultati positivi ottenuti sulla panchina azzurra nell’arco di un’esperienza durata due anni e mezzo, Calabro ha scelto di rinunciare sia al vincolo contrattuale ancora in vigore sia a una successiva offerta avanzata dal club, mirata a prolungare il rapporto per i prossimi anni. Il tecnico ha manifestato l’intenzione di considerare conclusa la propria esperienza a Carrara, chiedendo e ottenendo dalla dirigenza di essere lasciato libero.

“Carrara resterà per sempre nel mio cuore. Mi sarà impossibile dimenticare i momenti stupendi che ho vissuto qui, così come l’affetto, la stima e la fiducia che ho sempre sentito da parte del Presidente, della società, dei tifosi; non posso che dire grazie a tutti per questo percorso straordinario. Lascio una famiglia sportiva in cui ho creduto e credo fortemente e a cui auguro il meglio per i futuri traguardi. È stato un onore guidare questa squadra”, ha dichiarato il tecnico nel congedarsi dall’ambiente.

Il presidente del sodalizio apuano, Manrico Gemignani, ha voluto sottolineare l’impatto del lavoro svolto dall’allenatore sin dal momento del suo insediamento, basato su princìpi di applicazione quotidiana e su una precisa identità di gioco, elementi che hanno portato la squadra a raggiungere traguardi storici.

“Quando è arrivato, Antonio Calabro ci ha promesso lavoro, sudore e un’idea chiara di calcio. Lavorando insieme, ogni giorno, ci ha condotto verso trionfi e risultati che resteranno per sempre scolpite nella storia di questa società e di Carrara. Oggi le nostre strade si dividono per sua scelta, e anche se il dispiacere è enorme, non possiamo fare altro che respetar la sua decisione e ringraziarlo: non ci sono addii quando si è scritto insieme qualcosa di così indimenticabile. Antonio ha vinto qui e ovunque andrà porterà con sé la stima, l’affetto e la gratitudine di tutta la nostra società, dei nostri tifosi e mia personale”, ha commentato il patron.

La società e la tifoseria hanno espresso il proprio ringraziamento formale a Calabro e ai componenti del suo staff, augurando loro il meglio per il futuro professionale.