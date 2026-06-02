Separazione in vista alla Carrarese, per mister Calabro si avvicina la risoluzione consensuale

CARRARA – Le strade della Carrarese e del suo condottiero si separano. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, l’esperienza alla guida della formazione marmifera di Antonio Calabro è ormai giunta alle battute conclusive. Si interrompe così un sodalizio sportivo di altissimo profilo, caratterizzato dal raggiungimento di obiettivi storici per la compagine apuana, capace prima di centrare il salto di categoria e successivamente di blindare la permanenza nel campionato cadetto per ben due stagioni di fila.

La rottura non è legata a una scelta societaria. I vertici del club toscano avevano infatti messo sul tavolo un’offerta per prolungare l’accordo contrattuale, ma l’allenatore salentino ha preferito declinare la proposta, maturando la scelta definitiva di cambiare aria. Al momento, i legali del tecnico e i dirigenti di Piazza Vittorio Veneto sono impegnati nei colloqui per formalizzare una risoluzione consensuale del contratto che soddisfi entrambe le parti.

La notizia del definitivo addio giunge a ridosso di un importante tributo personale ricevuto dal mister classe ’76. Soltanto nella serata di lunedì 25 maggio, infatti, il tecnico era salito sul palco del Trofeo Maestrelli 2026 per ritirare il premio come allenatore rivelazione dell’intero campionato di Serie B. Un traguardo celebrato con orgoglio anche dalla stessa Carrarese, che il giorno successivo, il 26 maggio 2026, aveva diffuso un comunicato ufficiale colmo di congratulazioni e complimenti verso il proprio tesserato.

Il futuro professionale del tecnico pugliese, in ogni caso, rimarrà con ogni probabilità legato al palcoscenico della Serie B. Come emerso dalle indiscrezioni rilanciate da GianlucaDiMarzio.com, il profilo dell’ex allenatore azzurro è finito nel mirino di importanti società della categoria. Al momento si registra il forte pressing del Padova, intenzionato a muoversi per primo, ma la trattativa non si preannuncia semplice: sul tecnico si è mosso con determinazione anche il Modena, pronto a dare battaglia per assicurarsi la sua firma sul contratto.