Fiorentina, calendario nel segno della capitale: esordio con la Roma, chiusura con la Lazio

FIRENZE – Prende ufficialmente forma la nuova stagione della Fiorentina con il sorteggio del calendario per il campionato 2025/2026. Un percorso lungo trentotto tappe che si preannuncia avvincente, ricco di fascino e con una distribuzione dei grandi match che costringerà i viola a farsi trovare pronti fin dai primissimi colpi di pedale della stagione.

L’avvio del girone d’andata riserva subito un debutto da brividi per la squadra del presidente Commisso. La prima giornata, in programma il 23 agosto, vedrà infatti i gigliati impegnati nella sempre complicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Un battesimo del fuoco esterno a cui seguirà il debutto casalingo tra le mura amiche dello stadio Artemio Franchi il 30 agosto, quando a Firenze arriverà il Frosinone per la seconda giornata. Prima della sosta di settembre ci sarà spazio anche per la terza giornata, un altro turno interno che vedrà i viola opposti al Torino il 6 settembre. La ripresa del campionato vedrà la Fiorentina viaggiare in laguna il 13 settembre contro il Venezia, un prologo al primo grande big match casalingo: il 20 settembre, per la quinta giornata, a Firenze arriverà infatti il Napoli.

L’autunno si preannuncia particolarmente caldo e concentrato. Dopo la trasferta di Genova dell’11 ottobre e il turno casalingo contro il Como il 18 ottobre, la fine del mese riserverà un micidiale doppio confronto ravvicinato con le big nerazzurre. Il 25 ottobre la Fiorentina farà visita all’Inter a San Siro, mentre appena tre giorni dopo, nel turno infrasettimanale del 28 ottobre valevole per la nona giornata, ospiterà al Franchi l’Atalanta. Superato l’ostacolo orobico e la trasferta di Sassuolo del primo novembre, l’8 novembre andrà in scena l’attesissimo e sentitissimo scontro casalingo contro la Juventus per l’undicesima giornata.

La seconda metà del girone d’andata vedrà i viola impegnati in una doppia trasferta consecutiva a Monza (22 novembre) e Udine (29 novembre), prima di ospitare il Cagliari il 6 dicembre. Il cammino verso la sosta natalizia riserverà le sfide contro il Parma in trasferta il 13 dicembre e il Bologna in casa il 20 dicembre. L’inizio del nuovo anno sarà invece all’insegna del fuoco e delle grandi sfide: il 3 gennaio la Fiorentina ospiterà la Lazio per la diciassettesima giornata, mentre nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, salirà a San Siro per affrontare il Milan. Il girone d’andata si chiuderà ufficialmente il 10 gennaio con la sfida interna contro il Lecce.

Il girone di ritorno, che prenderà il via il 17 gennaio con la trasferta del Maradona contro il Napoli, ricalcherà l’ordine asimmetrico ormai consueto dei calendari moderni. Tra i passaggi chiave della seconda parte di stagione spiccano la sfida interna contro l’Inter il 21 febbraio (25esima giornata), il match casalingo contro il Milan dell’11 aprile (31esima giornata) e un mese di maggio da cuori forti. Le ultime giornate saranno infatti un vero e proprio cammino minato: il 25 aprile i viola renderanno visita alla Juventus, il 2 maggio saranno a Bologna, mentre il 9 maggio andrà in scena al Franchi il secondo round contro la Roma per la 35esima giornata.

Il sipario sul campionato della Fiorentina calerà definitivamente il 30 maggio 2027, con l’ultima e decisiva trasferta dello stadio Olimpico contro la Lazio.