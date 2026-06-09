L’Arezzo vola a Catania per la LND Gaming Week 2026: due formazioni a caccia dei titoli nazionali eSports

AREZZO – La S.S. Arezzo sbarca in Sicilia per misurarsi ai vertici del calcio digitale italiano. Come reso noto nella giornata di ieri dalla società amaranto, il club prenderà parte alla LND Gaming Week 2026, la manifestazione promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti in programma a Catania, dove verranno assegnati i titoli nazionali legati alle diverse categorie del panorama eSports.

La spedizione toscana si presenta ai nastri di partenza con i propri rappresentanti suddivisi in due rami competitivi. Per quanto riguarda il settore femminile, i colori dell’Arezzo saranno difesi dalla giocatrice Roberta Zurli, la quale sarà seguita dal suo allenatore Matteo Cecchetti. Il duo tecnico sarà impegnato su un doppio fronte, partecipando sia alla eCup Femminile sia al Campionato Élite Femminile.

A completare il quadro c’è la squadra Pro Club, guidata dal capitano Endré Melgarejo. La formazione amaranto prenderà parte al Campionato Advance 11 vs 11 e disputerà la finale della eCup, un doppio traguardo sportivo raggiunto al termine di una stagione in cui il gruppo ha mostrato costanza e forte attaccamento ai colori societari.

La trasferta in terra siciliana si inserisce in una precisa pianificazione aziendale. I vertici del club hanno infatti ribadito l’intenzione di continuare a finanziare e sviluppare il progetto legato ai videogiochi competitivi, uno strumento considerato utile per favorire l’aggregazione, stimolare l’innovazione tecnologica e avvicinare le nuove generazioni all’ambiente calcistico. In vista degli incontri in calendario, la dirigenza ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a tutti i giocatori e ai membri dello staff in partenza per Catania.