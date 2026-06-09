Lutto nel calcio toscano: addio a Mauro Viviani, storico allenatore in seconda del Pisa di Anconetani

PISA – Il mondo del calcio toscano e nerazzurro si veste a lutto per la scomparsa di Mauro Viviani, storico allenatore in seconda del Pisa Sporting Club durante l’indimenticabile seconda parte della presidenza di Romeo Anconetani. Livornese di nascita ma pisano d’adozione sportiva, il tecnico si è spento all’età di 76 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore dei tanti sportivi che ne hanno saputo apprezzare la competenza, l’estrema professionalità e una straordinaria signorilità dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Mister Viviani era arrivato all’ombra della Torre pendente nel 1988, diventando rapidamente un vero e proprio punto di riferimento e un fedelissimo del “Presidentissimo”. Nel corso del suo quinquennio in nerazzurro, durato fino al 1993, ha rappresentato il polmone tattico e l’elemento di continuità nello spogliatoio, lavorando fianco a fianco con timonieri di primissimo livello mondiale del calibro di Lamberto Giannini, Mircea Lucescu, Bruno Bolchi, Ilario Castagner e Vincenzo Montefusco. Un ruolo nell’ombra che Anconetani volle premiare e riconoscere pubblicamente nel corso del campionato di Serie B 1992/1993, affidandogli direttamente la guida tecnica della prima squadra per una quindicina di giornate. Una sfida raccolta con la consueta concretezza da Viviani, capace di condurre i nerazzurri fino a un tranquillo ottavo posto in classifica, prima del suo definitivo congedo dalla società.

Negli ultimi anni, la figura di Mauro Viviani era rimasta legatissima alle celebrazioni storiche del club, anche grazie al prezioso lavoro di memoria del Museo del Calcio a Pisa. Proprio l’associazione lo aveva riabbracciato con calore prima nel 2019, in occasione dell’emozionante evento “Glorie Nerazzurre” ospitato all’interno delle Officine Garibaldi, e successivamente nel 2024. In quella memorabile circostanza, in piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Viviani aveva partecipato con entusiasmo alla storica “foto ricordo” organizzata per celebrare degnamente i 115 anni di storia del sodalizio pisano. Con la sua partenza, se ne va un pezzo nobile e romantico di quel calcio d’altri tempi che fece grande Pisa.