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Tra conferme dal vivaio e nuovi arrivi: il punto sulla rosa giovanile dell’Use Rosa Scotti

Confermate le giovani del vivaio Cappelli, Panchetti e Corsi, a cui si aggiungono i nuovi innesti di Salvetti, Torricini e della giovanissima Casella

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Use Rosa Scotti
Foto: Ufficio Stampa Use/Use Rosa
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EMPOLI – L’Use Rosa Scotti punta ancora sulla linea verde per la prossima stagione del campionato di Serie A2. Il gruppo della prima squadra sarà infatti integrato da un gruppo di giovani atlete provenienti dal vivaio e da collaborazioni esterne, che si alleneranno regolarmente con le senior e prenderanno parte ai rispettivi tornei giovanili.

Le conferme riguardano Eva Cappelli e Sara Panchetti, entrambe classe 2008, insieme ad Anna Corsi, classe 2010. Tutte e tre le giocatrici, cresciute nel settore giovanile della società, vantano già l’esordio nella categoria superiore maturato nella passata stagione. A loro si uniscono due volti nuovi provenienti dalla Firenze Basket Academy: Tessa Salvetti, classe 2009, e Isabella Torricini, classe 2008, entrambe già inserite nei circuiti delle selezioni nazionali giovanili. La componente più giovane del gruppo sarà Francesca Casella, classe 2011, proveniente direttamente dalle giovanili del club.

L’inserimento dei prospetti più giovani rappresenta una continuità strategica per la società, come sottolineato da Alessio Cioni, capo allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile: “È una scelta che la società sta perseguendo da diversi anni e che ha dato la possibilità a tante giocatrici di confrontarsi ad alti livelli, crescere ed anche di trovare spazio nei campionati che contano”.

© Riproduzione riservata

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