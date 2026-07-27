Spaurito in mezzo alla strada: salvato dalla polizia locale un giovane assiolo a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Un piccolo assiolo è stato salvato all’alba di ieri, domenica 26 luglio, dagli agenti della polizia locale di San Giuliano Terme. Il rapace notturno, specie protetta resa celebre dalla poesia di Giovanni Pascoli, è caduto dal nido a causa del forte maltempo che si è abbattuto sul territorio.

Intorno alle 5,30, durante i controlli di protezione civile per verificare eventuali danni legati al nubifragio, la pattuglia ha notato l’uccellino in mezzo alla strada, bagnato e spaurito. L’episodio è avvenuto a Pappiana, nei pressi dell’incrocio tra via Di Vittorio e via Lenin. Gli operatori si sono immediatamente fermati per raccogliere il volatile e metterlo al sicuro, trasferendolo temporaneamente all’interno del comando comunale.

Terminate le prime operazioni di soccorso, il giovane assiolo è stato affidato ai volontari della Lipu di Livorno per le cure e la gestione successive.