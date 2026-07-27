Muore 47enne dopo un incidente in sella al monopattino elettrico

BIENTINA – Drammatico incidente stradale in Liguria per un uomo di 47 anni residente a Bientina.

Andrea Pallestrini è deceduto nel pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate dalla notte tra venerdì e sabato a seguito di un tragico incidente in monopattino.

La tragedia si è consumata nel centro cittadino di Lavagna, nel Genovese. Il 47enne si trovava a bordo del proprio mezzo quando è rimasto vittima di una rovinosa caduta a terra. Soccorso nell’immediato dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza con codice di massima gravità al nosocomio capoluogo della regione ligure a causa delle lesioni riportate nell’impatto, in particolare un severissimo trauma facciale.

Sulla dinamica dei fatti hanno svolto i rilievi i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si è trattato di un sinistro del tutto autonomo che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi in transito. Dagli accertamenti è emerso peraltro che la vittima viaggiava nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, indossando regolarmente il casco protettivo e a bordo di un monopattino perfettamente equipaggiato di tutte le dotazioni previste dalla legge.

Nonostante tutti i tentativi condotti dai medici del reparto di rianimazione del San Martino per strapparlo alla morte, il quadro clinico del 47enne pisano si è aggravato fino al drammatico epilogo registrato nel pomeriggio di ieri.