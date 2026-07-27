Disperso in mare, ore di ricerche frenetiche a Marina di Massa

MASSA – Ore di altissima apprensione a Marina di Massa dove dalle prime ore della notte sono in corso complesse operazioni di ricerca e soccorso in mare per una persona scomparsa tra le onde.

L’allarme è scattato intorno alle 00,45 alla sala operativa della Capitaneria di porto di Marina di Carrara tramite il Numero unico di emergenza 112, a seguito della segnalazione dell’ingresso in acqua di una persona non identificata, in abiti civili, nello specchio acqueo antistante la nota località Torre Fiat.

La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto sotto la direzione del 2° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Livorno. Già dall’una di notte una pattuglia terrestre ha iniziato a perlustrare il litorale e le scogliere. A causa delle avverse condizioni meteomarine che inizialmente rendevano proibitivo l’uscita dei mezzi navali, è stato fatto decollare l’elicottero AW139 Nemo del Nucleo Aereo Guardia Costiera di Sarzana, arrivato sulla zona per illuminare ed ispezionare il tratto di mare dall’alto.

Non appena lo stato del mare ha mostrato un miglioramento, si è aggiunta alle operazioni la motovedetta GC B184 di Marina di Carrara per proseguire le perlustrazioni a corto raggio. Le attività di setaccio notturno non hanno purtroppo dato alcun esito e, al momento, non sono emersi elementi che possano confermare un eventuale rientro a terra del bagnante. Parallelamente, le forze di polizia sono al lavoro per verificare la presenza di eventuali denunce di scomparsa presentate nelle ultime ore in provincia o nei territori limitrofi.

Con il sopraggiungere della luce del giorno il dispositivo Sar (Search and Rescue) è stato ulteriormente potenziato e riorganizzato. Nello specchio acqueo e lungo la costa sono ora in azione anche le moto d’acqua della Guardia costiera di Viareggio, i Nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco della Toscana e diverse associazioni di volontariato locale, impegnati nell’ispezione dei fondali e delle scogliere attorno al punto del presunto avvistamento.

La Guardia Costiera, nel confermare la continuità delle ricerche, ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente ogni emergenza in mare contattando il Numero Blu 1530 o il 112.