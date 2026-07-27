The italian diplomatic activity from abroad – July 20, 2026 Video News 27 Luglio 2026 12:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Foreign press review – July 20, 2026 Video News Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo Video News Rassegna stampa estera del 24 luglio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 luglio 2026 Video News Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record Video News Tech: Fara, ‘Titolo IV del Cybersecurity Act impone esclusione di fornitori ad alto rischio da Video News Cybersecurity: Ducci (Acn), ‘valutazione rischi avvenga a livello europeo e nazionale’ Video News BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro Video News Vacanze estate 2026, luglio batte agosto Video News BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), “Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi Video News BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), “crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in Video News BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), “crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.9 ° C 31.1 ° 29.6 ° 52 % 0.9kmh 3 % Lun 31 ° Mar 35 ° Mer 39 ° Gio 41 ° Ven 42 ° Ultimi articoli Sport nazionale Caso Pirlo, Abodi critica: “Una brutta figura”. E Malagò prende tempo Salute e Benessere Sanità: caso Fakir, società medico scientifiche ‘rispetto vittima e rigore verifiche fatti, no semplificazioni’ Cronaca Sicurezza informatica, siglato a Firenze il protocollo tra il Centro Operativo e Nippon Express Lavoro In estate aumenta voglia di Bufala Campana Dop, ecco le 5 ‘posizioni’ in cui mangiarla per gustarla al top Salute e Benessere Caso Fakir, anestesisti: “Per la gestione di grave agitazione servono competenze, integrazione e regole condivise” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Foreign press review – July 20, 2026 Video News Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo Video News Rassegna stampa estera del 24 luglio 2026 Video news Video News Foreign press review – July 20, 2026 Video News Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo Video News Rassegna stampa estera del 24 luglio 2026