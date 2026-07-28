Regione Toscana, approvato un piano da 6,5 milioni di euro per l’occupazione delle persone con disabilità

La Regione Toscana ha varato un pacchetto di interventi da 6,5 milioni di euro per favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. Le misure, approvate dalla Giunta regionale, si applicheranno alle attività avviate a partire dal prossimo 1° agosto.

Il budget è suddiviso in due filoni principali: 4 milioni sono destinati alla platea generale degli iscritti al collocamento mirato, mentre i restanti 2,5 milioni finanziano una linea specifica per la disabilità psichica. La gestione operativa e il monitoraggio dei fondi sono affidati all’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti), che per l’occasione adotterà un sistema di valutazione dei risultati occupazionali e procedure digitalizzate semplificate.

Il programma prevede incentivi economici diretti per le imprese. Per le assunzioni a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, i contributi raggiungono i 15.000 euro, cifra che sale a 20.000 euro nel caso di lavoratori con disabilità psichica. Sono previste ulteriori maggiorazioni per situazioni di particolare fragilità o per le aziende esenti dagli obblighi di assunzione della legge 68 del 1999. Il piano finanzia con contributi mensili anche i contratti a termine e le loro trasformazioni a tempo indeterminato, oltre a riconoscere 3.600 euro per l’attivazione di tirocini. Recependo il recente decreto legislativo 62 del 2024, le imprese che assumono persone titolari di un progetto di vita riceveranno un bonus aggiuntivo di 3.000 euro, elevato a 4.000 per le disabilità psichiche.

Una quota rilevante delle risorse è mirata al cosiddetto ‘accomodamento ragionevole’, ovvero l’adattamento dell’ambiente lavorativo e degli strumenti alle esigenze della persona. Le aziende possono richiedere fino a 10.000 euro per l’adeguamento dei locali, 5.000 per modificare la postazione, 3.000 per le tecnologie legate al telelavoro e 2.000 per facilitare la mobilità verso la sede aziendale. Il piano copre inoltre le spese per la formazione, il supporto tra pari, l’affiancamento tramite tutor ed educatori, l’accompagnamento per le disabilità sensoriali e l’introduzione in azienda di un responsabile per l’inserimento lavorativo. Spazio anche ai progetti per il passaggio dalla scuola al lavoro, rivolti a studenti con disabilità o neodiplomati, con fondi fino a 30.000 euro (42.000 per la disabilità psichica), e al sostegno verso il Terzo settore e le cooperative sociali impegnate nella creazione di nuova occupazione.

L’intera manovra ha ottenuto il parere favorevole dal nuovo Comitato regionale per la gestione del Fondo per l’occupazione delle persone con disabilità, l’organo di concertazione insediatosi il primo luglio a seguito di un decreto presidenziale di maggio. Alla seduta, presieduta dall’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi, hanno preso parte Silvio Berlingieri in rappresentanza della Cgil, Alessandro Zeffiri per Confcommercio, Augusto Puddu per Anmic e Davide Lacangellera per il Consiglio delle autonomie locali.

“Con questa programmazione la Toscana rinnova il proprio impegno per un lavoro che sia davvero per tutti”, hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore Lenzi. “Non parliamo solo di inclusione come principio ma di strumenti concreti: 6,5 milioni di euro che permettono alle persone con disabilità di entrare nel mondo del lavoro e, soprattutto, di restarci. Abbiamo scelto di rafforzare in modo significativo il sostegno alla disabilità psichica, spesso la più penalizzata nei percorsi di inserimento, e di intervenire non solo sull’assunzione ma su tutto ciò che la rende stabile: dai tutor agli accomodamenti ragionevoli, fino all’accompagnamento delle persone con disabilità sensoriale. È un investimento sulla dignità delle persone e sulla capacità delle nostre imprese di essere comunità, prima ancora che aziende. Dentro questo quadro, Arti si pone come uno strumento sempre più semplice e vicino a chi vuole davvero investire sul lavoro come opportunità di vita”.