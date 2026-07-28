Pisa SC, il presidente Corrado: “Campionato difficile, ma con i tifosi siamo più forti”

PISA – Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del rinnovo della partnership tra l’azienda PharmaNutra e il Pisa SC, un sodalizio che prosegue ormai da otto anni. All’incontro hanno preso parte Roberto Lacorte (Amministratore Delegato di PharmaNutra), Frida Scarpa (Assessore allo Sport del Comune di Pisa), Giuseppe Corrado (Presidente del Pisa SC), Carlo Volpi (COO di PharmaNutra) e Andrea Lacorte (Presidente di PharmaNutra).

Roberto Lacorte ha aperto l’evento ribadendo il valore dello sport come strumento per la promozione di principi solidi e l’impegno dell’azienda nei confronti della città di Pisa, della squadra e della tifoseria. Ha poi commentato la retrocessione in Serie B della passata stagione, descrivendola come una sconfitta da analizzare per ripartire: “Se crediamo nei princìpi dello sport, la sconfitta bisogna accettarla e prenderla come un insegnamento. È questo che voglio condividere, Corrado, per il Pisa. Noi oggi dimostriamo quanto siamo attaccati ai princìpi dello sport”.

L’Assessore Frida Scarpa ha sottolineato l’importanza della solidità di questa partnership per la città, evidenziando il ruolo della tifoseria e il sostegno dell’amministrazione al Pisa SC. “Sono due realtà solide per il nostro territorio che certamente continueranno a lavorare per riprendere il posto che meritano e per portare avanti i valori dello sport”, ha dichiarato. L’Assessore ha poi ricordato i lavori in corso allo stadio: “Stiamo finendo i lavori al portale d’ingresso della Curva B e della gradinata da via Luigi Bianchi. Saranno pronti a giorni, quindi poi inaugureremo anche quel portale; per quel che riguarda i lavori che l’amministrazione comunale porta avanti allo stadio – che è un’altra delle mie deleghe –, c’è anche la parte dell’impermeabilizzazione di tutta la gradinata”.

Il Presidente Corrado ha ringraziato PharmaNutra per il sostegno e la fiducia, rimarcando come l’azienda sia stata fondamentale per la crescita della squadra negli ultimi anni. Ha poi affrontato il tema del prossimo campionato di Serie B: “Oggi abbiamo questo campionato che, sotto l’aspetto attrattivo, è sempre più bello perché arrivano società come il Padova, che è salito lo scorso anno, e il Vicenza quest’anno; ci sono capoluoghi di regione come Genova con la Sampdoria, e il Palermo. È un campionato molto difficile, ed è un campionato che per noi sarà ancora più difficile perché siamo retrocessi”. Il Presidente si è poi rivolto alla tifoseria, sottolineandone l’importanza ma richiamandola a non cadere nelle provocazioni, e ha lanciato un appello alle istituzioni sulle limitazioni alle trasferte: “Noi coi tifosi siamo più forti, per cui io mi auguro che i nostri tifosi non cadano più in queste provocazioni e in queste trappole, così come noi non dobbiamo cadere nella trappola di sentirci più forti; e [mi auguro] che le istituzioni adegueranno regole che sono obsolete, che creano presupposti diversi da quelli del resto d’Europa”, ha affermato Corrado.

Carlo Volpi ha poi sintetizzato le motivazioni del rinnovo, ponendo l’attenzione

sulla città e la tifoseria, la volontà di sostenere i partner anche nei momenti difficili e la visione a lungo termine della proprietà del Pisa SC, anche in merito alle infrastrutture.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento di Andrea Lacorte, che ha spronato la squadra a scendere in campo con determinazione e grinta: “Quello che mi aspetto, quello che PharmaNutra si aspetta dal Pisa Calcio, è quella rabbia, quella determinazione, quella voglia di rivalsa, quella voglia di riscatto che i pisani si aspettano e che la nostra azienda si aspetta, perché rispecchia la filosofia che noi abbiamo. Questo mi aspetto: azzerare gli alibi, azzerare le giustificazioni”.