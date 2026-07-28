Food, Cigierre e World4All formano 4.500 professionisti della ristorazione all’accoglienza inclusiva

(Adnkronos) – Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa e World4All avviano un programma di formazione dedicato all’inclusione e all’accoglienza delle persone con disabilità. Il progetto coinvolgerà progressivamente gli oltre 4.500 dipendenti del gruppo Cigierre con l’obiettivo di ridefinire gli standard di un settore che in Italia vale oltre 100 miliardi di euro e conta più di 324 mila imprese attive. L’accordo nasce dalla volontà di integrare competenze complementari, portando l’accessibilità nella ristorazione italiana: da un lato, l’esperienza trentennale di Cigierre nella ristorazione e nella formazione di settore, con oltre 340 ristoranti e marchi come Old Wild West, Wiener Haus, Shi’s, America Graffiti, Smashie e Pizzikotto; dall’altro, la specializzazione di World4All nell’accessibilità, che porterà nel progetto la propria metodologia certificata sull’inclusione, i Disability Manager, i docenti specializzati dell’Academy World4All e un know-how sviluppato sull’accessibilità verificata nei contesti di fruizione pubblica.

Il percorso sarà erogato attraverso la Cigierre Academy e fornirà al personale di sala competenze operative e relazionali per accogliere e assistere al meglio le persone con disabilità, portando il tema dell’inclusione nella quotidianità del servizio. Dall’interazione con il cliente alla gestione delle diverse esigenze di accessibilità, la finalità è mettere ogni professionista nelle condizioni di offrire un’esperienza positiva, autonoma e rispettosa a ogni ospite, qualunque sia la sua condizione.

In Italia vivono circa 13 milioni di persone con diversi livelli di disabilità, a cui si aggiungono i bisogni legati all’invecchiamento della popolazione. Per le imprese della ristorazione, l’accessibilità rappresenta quindi una sfida sempre più rilevante, che riguarda non solo gli spazi ma anche le modalità dell’accoglienza, la chiarezza delle informazioni e la preparazione del personale. La centralità del tema è rafforzata anche dall’evoluzione del quadro europeo: con l’entrata in applicazione dell’European Accessibility Act, l’accessibilità si consolida come uno standard destinato a incidere sempre di più sulla progettazione di prodotti, servizi ed esperienze e, al tempo stesso, come una leva capace di creare nuove opportunità e rafforzare la competitività delle imprese.

“La qualità dell’accoglienza – ha dichiarato Mario Perego, Group Head of Hr di Cigierre – passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Il percorso con World4All rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per costruire un ambiente sempre più inclusivo, in cui l’accessibilità non sia un elemento aggiuntivo, ma una componente naturale del modo in cui lavoriamo ogni giorno”.

“L’accessibilità – ha affermato Marvin Milanese, Ceo e co-fondatore di World4All – non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un’esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Accessibilità per noi è cultura, è formazione, è competenza quotidiana. Quando un grande gruppo della ristorazione decide di investire in questo ambito in modo strutturato, contribuisce ad alzare lo standard dell’intero settore, ridefinirlo creando un’urgenza, per questo siamo orgogliosi di supportarlo con il nostro know-how che oggi è pronto a estendersi verso tutto l’HoReCa”.

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