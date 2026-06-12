Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri, premiata la viaggiatrice simbolo con 85 voli gratuiti

Volotea raggiunge il traguardo degli 85 milioni di passeggeri trasportati dalla sua fondazione e celebra il risultato con un evento speciale a Strasburgo. La compagnia, che nel 2026 offrirà quasi 14 milioni di posti e rafforza la propria presenza in Italia con 167 collegamenti estivi, ha sorpreso a bordo del volo Nantes-Strasburgo Vanessa Chrit, l’85 milionesimo passeggero, premiandola con 85 voli gratuiti. Dopo l’annuncio in volo, i festeggiamenti sono proseguiti con uno spettacolo di quasi 500 droni nel cielo della città francese.