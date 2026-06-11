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Empoli, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi

Le strade del club azzurro e della sua ex guida tecnica si dividono definitivamente: chiuso l'ultimo legame burocratico dopo l'esonero dello scorso 10 marzo

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Alessio Dionisi
Foto di: FB / Empoli
Meno di 1 ' di lettura

EMPOLI – L’Empoli Football Club e l’allenatore Alessio Dionisi separano ufficialmente le proprie strade. La società toscana ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto che ancora la legava al tecnico e al suo gruppo di lavoro, composto dai collaboratori Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.

L’atto formale chiude un capitolo interrotto sul campo lo scorso 10 marzo, giorno in cui la dirigenza aveva optato per l’esonero dell’allenatore. Sotto la guida di Dionisi, la formazione azzurra aveva disputato 21 partite nell’attuale stagione, raccogliendo un bottino di 22 punti. Il bilancio della sua gestione conta 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, con una media di 1,05 punti a gara.

In seguito al cambio in panchina, la squadra era stata affidata a Fabio Caserta. Il nuovo tecnico è riuscito a traghettare il gruppo verso l’obiettivo prefissato, centrando la salvezza all’ultima giornata di campionato grazie al decisivo pareggio per 2-2 ottenuto contro il Monza.

Con la firma sulla risoluzione si chiude anche l’ultimo legame burocratico. Attraverso i propri canali, il club azzurro ha voluto ringraziare Dionisi e i suoi assistenti per il lavoro svolto nei mesi trascorsi in Toscana, augurando a tutto lo staff le migliori fortune umane e professionali per il futuro.

© Riproduzione riservata

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