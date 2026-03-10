16 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Fabio Caserta nuovo allenatore dell’Empoli: esonerato Dionisi

La decisione della società dopo il ko a Catanzaro. Ha conquistato promozioni con Juve Stabia e Perugia, Bari l'ultimo domicilio

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Fabio Caserta nuovo allenatore dell'Empoli: esonerato Dionisi (foto Empoli Fc)
1 ' di lettura

EMPOLI – Nuovo terrremoto in panchina ad Empoli. Al capolinea anche l’avventura di Dionisi dopo il ko per 3-2 a Catanzaro. 

La comunicazione questa mattina (10 marzo). Sollevato non solo Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della prima squadra ma anchi i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. “A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto – la formula di rito – al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

È Fabio Caserta il nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle 14,30 al sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Fabio Caserta nasce il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo. Dopo una carriera da calciatore professionista, inizia il suo percorso in panchina nella stagione 2016/17 come vice allenatore alla Juve Stabia in serie C. Nel campionato successivo viene nominato tecnico della formazione campana, conquistando poi nell’anno seguente la promozione in serie B già nel mese di aprile. Con la Juve Stabia guida la squadra anche nel campionato cadetto. Nella stagione 2020/21 diventa il nuovo allenatore del Perugia, centrando al primo anno la promozione in serie B. Passa quindi alla guida del Benevento, chiudendo la stagione al settimo posto e raggiungendo la semifinale playoff. Il percorso di Fabio Caserta prosegue sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, con cui nella stagione 2024/25 raggiunge la semifinale playoff di Serie B, e Bari.



