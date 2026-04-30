La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi Video News 30 Aprile 2026 15:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma Video News Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’ Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Bissig (Growth Llc), ‘vietato giocare in difesa: vantaggio nasce da talenti disruttivi’ Video News Ricerca: Metrofood-it porta l’innovazione nel settore agroalimentare italiano Video News Vaccini, prevenzione e programmazione: lezioni di comunicazione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 18.9 ° C 19.8 ° 17.6 ° 26 % 7.6kmh 0 % Gio 17 ° Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Cronaca Isola del Giglio, squalo di 4 metri si avvicina alla barca: il video Primo Piano Antonella Bundu a bordo Flotilla: “Atto di pirateria inaccettabile. Sequestro civili da parte di Israele” Salute e Benessere Neuroscienze, nasce Isnet ‘tecnologia e clinica per la salute del cervello’ Salute e Benessere Disturbi alimentari, 18 e 19 maggio ministero a Bari per educazione, prevenzione e cura Sport nazionale Roma, si ferma Zaragoza SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video news Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2