Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video News 30 Aprile 2026 14:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma Video News Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’ Video News Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Giustiniano (Luiss), ‘talento non universale, conta il contesto in cui è inserito’ Video News Imprese: Bissig (Growth Llc), ‘vietato giocare in difesa: vantaggio nasce da talenti disruttivi’ Video News Ricerca: Metrofood-it porta l’innovazione nel settore agroalimentare italiano Video News Vaccini, prevenzione e programmazione: lezioni di comunicazione Video News SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul podio Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.2 ° C 20.1 ° 17.6 ° 31 % 9.8kmh 0 % Gio 18 ° Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Lavoro Università Lum, incontro su giovani e impresa al Sud Lavoro Fiere: ZeroEmission 2026, confronto imprese-ricerca-istituzioni Primo Piano Arrestato per una tentata rapina a un negozio di ottica si scopre che è solo l’ultima di una lunga serie Lavoro Vittimberga (Inps): “AI per un welfare più accessibile, da semplificazione a servizi proattivi” Lavoro Made in Italy, Lidl porta il modello di formazione duale nella gdo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video news Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028