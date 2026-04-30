Arrestato per una tentata rapina a un negozio di ottica si scopre che è solo l’ultima di una lunga serie

FIRENZE – Nei giorni scorsi, la poi Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Firenze su richiesta della procura, nei confronti di un cittadino italiano di 34 anni, arrestato il 5 marzo scorso per un tentativo di rapina commesso all’interno di un negozio di ottica sito in via dell’Agnolo.

Nella circostanza, l’uomo, con il volto travisato, si è introdotto all’interno del negozio e ha minacciato la dipendente con un coltello da cucina di grosse dimensioni, nel tentativo di impossessarsi del denaro presente all’interno della cassa, pari a circa 350 euro. Durante la fuga, è stato prontamente fermato da personale della Squadra Mobile fiorentina che, a seguito di perquisizione personale, ha sequestrato l’arma utilizzata per la commissione del reato.

La successiva attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di via Zara, anche attraverso l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina e privata, ha consentito di addebitare all’uomo altri 4 episodi di rapina aggravata, di cui tre consumati, commessi nel mese di febbraio con modalità identiche all’interno di esercizi commerciali ubicati all’Isolotto.

Un negozio di abbigliamento, un panificio, un negozio di giocattoli e un supermercato, dove il 34enne si è introdotto in pieno giorno con il volto parzialmente travisato da un passamontagna e armato di una lama che usava per la minaccia agli esercenti.

L’attività investigativa svolta dagli investigatori fiorentini ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti cristallizzandone la sequenza.