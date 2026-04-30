Un chilo di droga nascosto in casa: arresto in Garfagnana

MINUCCIANO – Un uomo di 50 anni è stato arrestato con oltre un chilo di marijuana in Garfagnana al termine di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. Il provvedimento riguarda un residente nell’Alta Garfagnana, finito al centro di un’attività investigativa avviata da tempo dai militari della Stazione di Gramolazzo.

Le indagini hanno portato alla raccolta di elementi ritenuti significativi, che hanno consentito agli investigatori di ottenere un decreto di perquisizione da parte dell’Autorità giudiziaria. L’operazione si è svolta con il supporto dei carabinieri delle Stazioni di Gramolazzo e Piazza al Serchio.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilo di marijuana, insieme a un bilancino di precisione e al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Gli inquirenti ritengono che la sostanza fosse destinata al mercato locale dell’Alta Garfagnana, ipotizzando quindi un’attività di spaccio sul territorio.

Determinante per il ritrovamento è stato il contributo di un’unità cinofila proveniente dal nucleo dei carabinieri di San Rossore, intervenuta per supportare le operazioni. Il fiuto del cane antidroga ha consentito di individuare con precisione la sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione.

Al termine delle attività, l’uomo è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In sede processuale, il 52enne ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione e una multa di 4mila euro, ottenendo la sospensione condizionale della pena.