Ubriaco dà in escandescenze alla Casa di comunità ‘Gino Strada’ di Empoli

EMPOLI – “Un episodio grave, per fortuna senza conseguenze per le persone, ma che alimenta la preoccupazione per le condizioni di sicurezza di una struttura frequentata da tanti cittadini”. Così l’assessora regionale alla sanità Monia Monni interviene in merito a quanto accaduto alla Casa di comunità Gino Strada di Empoli, dove un uomo in stato di ebbrezza alcoolica avrebbe dato in escandescenze all’interno della struttura, provocando momenti di forte tensione tra il personale.

“Alle operatrici e agli operatori coinvolti – prosegue – la mia piena solidarietà e vicinanza. Ma accanto a questo occorre anche identificare gli strumenti per rafforzare le misure di sicurezza a tutela loro e delle persone che utilizzano il servizio e dare quindi una risposta concreta”.

“Le Case di comunità – conclude – devono restare luoghi sicuri e accessibili”.