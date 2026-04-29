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Pedone travolto da un’auto a Piancastagnaio: 37enne trasferito alle Scotte

Drammatico risveglio lungo la Sp 18, nella zona del Saragiolo: un uomo è stato violentemente investito da una vettura mentre si trovava sulla carreggiata

Cronaca
REDAZIONE
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PIANCASTAGNAIO – Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi nel territorio comunale di Piancastagnaio. Un uomo di 37 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava lungo la SP 18, precisamente nella zona del Saragiolo.

La macchina dei soccorsi del 118 dell’Asl Tse si è messa in moto alle 7,50, orario in cui è scattata la richiesta di intervento. Sul luogo dell’investimento sono arrivati tempestivamente i mezzi sanitari, con un’automedica giunta da Abbadia San Salvatore e un’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio.

Per garantire un trasferimento rapido e un’assistenza adeguata al paziente, è stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso 2. Dopo le prime valutazioni effettuate sul posto, il trentasettenne è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale delle Scotte in codice 2.

Oltre al personale medico e paramedico, hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

© Riproduzione riservata

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