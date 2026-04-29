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In Toscana arriva la Chianti Lovers Week: appuntamento dal 3 al 9 maggio

Sette giorni in cui il vino Docg abbandona le fiere e anima piazze, ristoranti e musei con degustazioni, musica e percorsi culturali in sei province

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Vino Chianti
Foto di Sito web / Freepick
1 ' di lettura

FIRENZE – La Chianti Lovers Week 2026 torna con la sua seconda edizione confermando una formula ormai collaudata: non un evento unico, ma un calendario diffuso che dal 3 al 9 maggio porterà il vino Chianti Docg fuori dalle fiere e dentro i luoghi della vita quotidiana. Piazze, enoteche, ristoranti e spazi culturali di Firenze, Prato, Siena, Arezzo e Pistoia diventeranno per una settimana il palcoscenico di degustazioni, incontri con i produttori e momenti gastronomici.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Vino Chianti, che ha costruito il programma insieme alle sottozone e alle realtà locali con l’obiettivo di rafforzare il legame tra produzione, ristorazione e territorio. Il presidente Giovanni Busi ha sottolineato come il progetto nasca dalla volontà di dare continuità all’anteprima aprendosi ai territori, evidenziando il successo già registrato nella prima edizione.

Il Chianti DOCG diventa così un vino che si racconta attraverso i luoghi e i momenti in cui viene vissuto, dalle piazze animate agli spazi serali, superando la logica della sola degustazione tecnica.

Il programma tocca sei province con appuntamenti ogni giorno. A Montespertoli il 3 maggio degustazioni libere e una masterclass in piazza del Popolo. Il 5 maggio a Pistoia una cena gourmet al Ristorante Rosso Veneziano Bistrot. Il 6 maggio aperitivo con i vini Ludus a Prato, seguito il giorno dopo da una serata tra pizza d’autore e vino al Circo della Luna. A Firenze il 7 maggio musica e degustazioni alle Serre Torrigiani, mentre il 9 maggio il Conventino ospita il banco d’assaggio del Consorzio Chianti Rufina. Stessa giornata ad Arezzo, dove il progetto Chianti Arezzo Art Experience porta produttori e degustazioni al Museo Fraternita dei Laici. A Siena press tour e visite in cantina dal 7 al 9 maggio, con apertura al pubblico sabato 9 all’azienda San Gregorio.

© Riproduzione riservata

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