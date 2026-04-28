Carlo Conti presenta ‘A pesca con il babbo’, storia di padre e figlio

FIRENZE- A pesca con il babbo è il nuovo libro del conduttore televisivo Carlo Conti, presentato nel pomeriggio di ieri (27 aprile) alla Giunti Odeon in piazza Strozzi a Firenze. Il volume, pubblicato da De Agostini, racconta il rapporto tra padre e figlio attraverso la passione per la pesca, trasformata in una vera e propria metafora della vita.

Accanto a lui, in prima fila, il figlio Matteo e la moglie Francesca Vaccaro. Un’occasione pubblica per condividere non solo il progetto editoriale, ma anche una parte della propria esperienza personale e familiare. Il libro nasce infatti da un vissuto autentico: la passione per la pesca ereditata dal nonno e poi trasmessa al figlio.

A pesca con il babbo

Carlo Conti racconta come padre e figlio trascorrono il tempo insieme aspettando che qualcosa abbocchi. A volte succede, altre no, ma ciò che resta è il valore del tempo condiviso. Un messaggio che attraversa tutto il libro e che Conti ha ribadito anche durante la presentazione, sottolineando quanto sia complesso ma fondamentale il ruolo di genitore.

A pesca con il babbo si configura come un racconto autobiografico ironico e accessibile, pensato inizialmente per ragazzi ma capace di parlare anche agli adulti. Attraverso episodi di vita quotidiana e momenti di pesca, emergono temi più ampi come la pazienza, il rispetto per l’ambiente e l’importanza delle relazioni familiari.

Il volume si articola in una serie di riflessioni che vanno oltre la semplice narrazione. Dalla preparazione dell’attrezzatura fino all’attesa del momento giusto, ogni passaggio diventa occasione per trasmettere valori e insegnamenti. Non mancano anche aneddoti più leggeri e avventurosi, come le battute di pesca più impegnative condivise con il figlio.

Ospite da Fabio Fazio, non sono mancati momenti più leggeri. A commentare con ironia la passione del conduttore per la pesca è stato l’amico di lunga data Leonardo Pieraccioni, che ha scherzato suggerendogli di far provare al figlio anche attività diverse.

Un siparietto che ha strappato sorrisi al pubblico in studio.

Cittadinanza onoraria

Il libro arriva in libreria oggi (28 aprile) e rappresenta un nuovo tassello nella carriera del conduttore, tra i volti più noti della televisione italiana. Parallelamente, prosegue anche il legame con la città di Livorno, dove Conti ha trascorso parte dell’infanzia e dove è attesa per maggio la cerimonia per la cittadinanza onoraria.

Un invito che il conduttore fa per riscoprire il valore del tempo trascorso insieme, tra silenzi, dialoghi e piccoli gesti quotidiani che costruiscono relazioni durature.