Toscana, da maggio weekend con ingressi gratuiti nei principali siti archeologici

Ingressi gratuiti nei siti archeologici della Toscana ogni prima domenica del mese, da maggio a ottobre. È quanto prevede Una domenica archeologica in Toscana, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della Cultura, che coinvolge 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale.

Il progetto, presentato a Firenze, punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale regionale, incentivando la partecipazione sia dei residenti che dei turisti. L’accesso gratuito riguarda alcuni dei siti più rappresentativi dell’archeologia toscana, inclusi luoghi di grande valore spesso poco frequentati.

I siti coinvolti

Tra le realtà aderenti figurano l’area archeologica di Massaciuccoli romana, il museo civico archeologico di Fiesole, il parco archeologico di Baratti e Populonia, l’area del teatro romano di Volterra, i parchi di Roselle e Vetulonia. Un itinerario diffuso che attraversa epoche diverse, dalle città etrusche alle ville romane, passando per necropoli e complessi immersi nel paesaggio.

Il periodo scelto, tra primavera e inizio autunno, è considerato il più favorevole per le visite all’aperto. L’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha spiegato che l’obiettivo è portare il maggior numero possibile di persone a scoprire i siti archeologici della regione, valorizzando una rete che comprende sia luoghi noti che realtà meno frequentate.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Progetto Etruschi, la strategia regionale avviata lo scorso anno per rilanciare l’interesse verso una delle civiltà più significative del Mediterraneo. Il programma prevede nei prossimi anni eventi, mostre e attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio archeologico toscano.

Accanto ai 18 siti aderenti, il progetto include ulteriori aree visitabili gratuitamente o su prenotazione. Orari e modalità di accesso sono disponibili sul sito.

Con i siti archeologici gratuiti in Toscana ogni prima domenica del mese, residenti e visitatori hanno a disposizione sei mesi per riscoprire le radici storiche del territorio in modo accessibile e diffuso.