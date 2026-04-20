Arte, luce e tecnologia a Firenze: la Regione finanzia per la prima volta il Bright Festival

FIRENZE – Si è da poco concluso alla Stazione Leopolda di Firenze il Bright Festival, kermesse ormai consolidata a livello nazionale e focalizzata sulle nuove frontiere della creatività contemporanea e delle arti digitali. L’evento ha trasformato gli storici spazi fiorentini in un crocevia internazionale, ospitando performer, artisti e professionisti di vari Paesi. Il cartellone ha offerto al pubblico un mix di musica elettronica, installazioni di light art, esperienze immersive e proiezioni audiovisive.

L’edizione appena archiviata ha registrato un’importante novità sul fronte istituzionale: la Regione Toscana ha infatti deciso, per la prima volta nella storia della manifestazione, di supportare il progetto attraverso un contributo economico diretto.

A testimoniare la vicinanza dell’ente è stata l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, che ieri ha visitato personalmente gli spazi espositivi. L’esponente della giunta ha spiegato i motivi di questo finanziamento, inquadrandolo come “un segnale concreto di attenzione verso quelle esperienze che mettono in dialogo arte, tecnologia e innovazione, contribuendo a rafforzare l’offerta culturale della Toscana anche in ambiti emergenti”.

La strategia regionale mira a valorizzare quei palcoscenici capaci di rinnovare l’estetica e la fruizione dell’arte. “La Regione Toscana ha sostenuto per la prima volta questa manifestazione con un contributo economico riconoscendone il valore culturale e la capacità di intercettare nuovi pubblici, in particolare le giovani generazioni – ha dichiarato Manetti –. Eventi come questo innovano i linguaggi artistici e rendono i territori più dinamici e attrattivi”.

Oltre all’impatto visivo e performativo, l’amministrazione guarda alle ricadute strutturali sul territorio. Iniziative di questo calibro funzionano infatti come veri e propri catalizzatori in grado di far dialogare le imprese creative con i professionisti e gli artisti, innescando un volano positivo sia per l’economia che per lo sviluppo socioculturale. “Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessora – è accompagnare la crescita di realtà come il Bright Festival, che dimostrano una forte vocazione internazionale e una grande capacità di coinvolgimento del pubblico”.