Sagre in Toscana: tutti i menu del weekend di primavera, ecco dove andare

FIRENZE – Le sagre in Toscana nel weekend tornano protagoniste con un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai sapori del territorio. Da venerdì 18 a domenica 19 aprile, borghi e piazze della regione ospitano eventi gastronomici che uniscono cucina tipica, tradizioni locali e occasioni per visitare luoghi meno battuti dal turismo di massa.

Tra tartufo, tortelli, pesce di lago e ricette storiche della cucina povera toscana, il fine settimana offre numerose occasioni per una gita fuori porta all’insegna del gusto.

Alle Sieci, fino al 19 aprile, torna la Festa delle Specialità al Tartufo nei locali della Sms Croce Azzurra. In menu lasagne bianche, tagliolini e tortelli di patate al tartufo, con il ricavato destinato al potenziamento dei mezzi dell’associazione per i servizi sociali e sanitari del territorio.

Nel Parco Mediceo di Pratolino, prosegue invece la Festa della Schiacciata e del Tortello, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Demidoff. Protagonisti assoluti i tortelli mugellani e la schiacciata ripiena, serviti in orario continuato dalle 11 alle 20.

A Impruneta, sabato e domenica spazio alla tradizione con Peposo, Ribollita e Lampredotto, appuntamento dedicato ai grandi classici della cucina popolare fiorentina. In primo piano il celebre Peposo all’Imprunetina, ricetta storica tutelata dalla Camera di Commercio di Firenze.

Tra le sagre in Toscana nel weekend c’è anche la Festa di Primavera di Ripafratta, in provincia di Pisa, che abbina gastronomia e attività outdoor. Oltre alle visite guidate e alle escursioni sul Monte Pisano, sarà possibile gustare piatti a base di asparagi, grigliata toscana e dolci tipici come torta co’ bischeri e torta co’ becchi.

Ad Agliana, piazza Gramsci ospita fino al 19 aprile Agliana in Pasta – Festival della Pastasciutta, manifestazione dedicata ai primi piatti con un menu che spazia dalla cacio e pepe ai paccheri alla carbonara fino al ragù di cinghiale.

Sul lago, a Massaciuccoli, torna la storica Sagra del Pesce, nata nel 1971. Stand aperti con specialità di mare e di lago, ma anche escursioni in barchino, laboratori e aperture straordinarie del museo archeologico locale.

Infine, a Vaiano, domenica 19 aprile appuntamento con la tradizionale Sagra del Tortello al Circolo Spola d’Oro di La Briglia, evento simbolo della comunità locale e della cucina pratese.