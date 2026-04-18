Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News 18 Aprile 2026 12:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video News Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 17 aprile 2026 Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.2 ° C 26.8 ° 24.9 ° 31 % 2.6kmh 0 % Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Mar 20 ° Mer 18 ° Ultimi articoli Primo Piano Fiamme in un edificio abbandonato usato per alloggio dai senza tetto a Sesto Fiorentino Politica Aperte le iscrizioni alla scuola di formazione politica del Pd Toscana Salute e Benessere Rigurgito acido, disfagia e in alcuni casi tosse persistente, voce rauca o mal di gola. Cos’è l’esofago di Barrett Sport nazionale Laureus World Awards, Djokovic e Gu co-conducono cerimonia premiazione degli Oscar dello Sport Primo Piano Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova Bracciolini SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video news Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’