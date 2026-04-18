Fiamme in un edificio abbandonato usato per alloggio dai senza tetto a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Paura in un alloggio di fortuna per senzatetto nel Fiorentino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale, sono intervenuti questa mattina (18 aprile) in via Tevere a Sesto Fiorentino, nella zona industriale dell’Osmannoro, in un edificio dismesso e occupato da persone senza fissa dimora, per un incendio che sta interessando il secondo e il terzo piano dell’immobile composto da sei piani fuori terra.

Sul posto hanno operato due squadre, un’autoscala, due autobotti e un carro aria. I vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali che erano invasi dai fumi della combustione.

L’incendio che ha interessato alcuni vani del secondo e del terzo piano è stato estinto. Sul posto equipaggi sanitari e forze dell’ordine ma alla fine il bilancio è rassicurante: nessun altro è rimasto coinvolto nel rogo.