Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova Bracciolini

TERRANUOVA BRACCIOLINI – I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte trascorsa per l’incendio in appartamento di via Alcide de Gasperi a Terranuova Bracciolini.

Ad andare a fuoco, poco dopo le 4,30 del mattino, per cause in corso di accertamento, è stata una stanza di un’abitazione posta al piano terra di un edificio composto da due appartamenti. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l’incendio ed evitato che il fuoco si propagasse alle stanze adiacenti.

I tre occupanti l’abitazione (una donna di 52 anni, un uomo di 23 anni e uomo di 19 anni) sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall’incendio e sono stati presi in cura dal personale sanitario, che li ha trasportati in codice giallo all’ospedale La Gruccia.

L’intera abitazione è stata dichiarata non fruibile per i danni causati dall’incendio e dai prodotti della combustione.

Sul posto, per l’intervento un’auto infermieristica e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini e i carabinieri di Terranuova.