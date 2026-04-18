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Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova Bracciolini

In ospedale una donna di 52 anni, un uomo di 23 anni e uomo di 19 anni. L'abitazione è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco

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REDAZIONE
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Tre intossicati per l'incendio in un appartamento (foto vigili del fuoco)
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TERRANUOVA BRACCIOLINI – I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte trascorsa  per l’incendio in appartamento di via Alcide de Gasperi a Terranuova Bracciolini. 

Ad andare a fuoco, poco dopo le 4,30 del mattino, per cause in corso di accertamento, è stata una stanza di un’abitazione posta al piano terra di un edificio composto da due appartamenti. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l’incendio ed evitato che il fuoco si propagasse alle stanze adiacenti.

I tre occupanti l’abitazione (una donna di 52 anni, un uomo di 23 anni e uomo di 19 anni) sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall’incendio e sono stati presi in cura dal personale sanitario, che li ha trasportati in codice giallo all’ospedale La Gruccia.

L’intera abitazione è stata dichiarata non fruibile per i danni causati dall’incendio e dai prodotti della combustione.

Sul posto, per l’intervento un’auto infermieristica e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini e i carabinieri di Terranuova.

© Riproduzione riservata

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