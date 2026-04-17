Povertà educativa, la nuova misura Istat va oltre la dispersione scolastica

La povertà educativa in Italia non coincide con la dispersione scolastica e non si esaurisce nei risultati degli studenti. È una condizione che si forma nel tempo, prima dell’ingresso a scuola e lungo tutto il percorso di crescita, e che dipende da una combinazione di fattori: il contesto familiare, l’accesso ai servizi, le caratteristiche dell’offerta educativa, le opportunità presenti nei territori.

Il sistema di misurazione costruito dall’Istat parte da questo presupposto e organizza il fenomeno in due ambiti distinti: le risorse e gli esiti. Le prime riguardano ciò che è disponibile per bambini e ragazzi, i secondi ciò che effettivamente riescono a sviluppare. L’analisi copre la fascia 0-19 anni e utilizza 78 indicatori costruiti integrando fonti diverse. In questo quadro, la dispersione scolastica (pari all’8,2% nel 2025) è uno degli elementi osservati, ma non l’unico né il principale.

Accanto all’abbandono precoce emerge la dispersione implicita: l’8,7% degli studenti arriva all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado senza competenze adeguate. Il dato sposta il fuoco da chi esce dal sistema a chi vi resta senza aver consolidato gli apprendimenti attesi.

Dove comincia il divario

Le differenze prendono forma molto prima delle prove Invalsi o delle scelte di orientamento. Cominciano nel capitale culturale delle famiglie, nella qualità dell’ambiente domestico, nella quantità di stimoli che accompagnano i primi anni. Il 20,7% dei bambini e dei ragazzi tra 0 e 19 anni vive con genitori a basso titolo di studio; il 37,0% cresce in case con pochi o nessun libro; il 27,1% ha genitori che nell’ultimo anno non hanno partecipato ad attività culturali fuori casa. Letti separatamente, questi numeri descrivono singoli aspetti della vita familiare. Letti insieme, delineano una distanza che si forma presto e che tende a consolidarsi strada facendo.

Nel modello Istat, queste condizioni non restano sullo sfondo. Entrano nel cuore della misurazione perché definiscono ciò che un bambino trova disponibile prima ancora che la scuola possa compensare, correggere o aggravare le differenze. Per questo il sistema concentra la maggior parte degli indicatori sulle risorse: 60 su 78 riguardano il contesto, 18 gli esiti. È una scelta che dice molto del modo in cui viene letto il fenomeno. La povertà educativa non viene trattata come una conseguenza improvvisa, ma come un processo che si accumula nel tempo, dentro ambienti familiari e sociali profondamente diseguali.

La prima infanzia è uno dei passaggi più esposti. I posti nei servizi educativi per i bambini tra 0 e 2 anni si fermano al 31,6%: è una soglia che separa aree e famiglie con accesso a opportunità precoci da altre in cui l’ingresso in un contesto educativo strutturato resta limitato o tardivo. In un impianto di questo tipo, i nidi non compaiono come servizio accessorio, ma come parte della linea di partenza.

La scuola non basta

Quando il focus si sposta sul sistema educativo, il quadro non si restringe ai risultati. L’Istat porta dentro la misurazione le condizioni materiali e organizzative dell’offerta. Il 41,5% degli edifici scolastici non è accessibile alle persone con disabilità motoria. Nelle scuole dell’infanzia e primarie il 42,7% degli studenti non è iscritto a tempo pieno. I due dati insistono su piani diversi (infrastrutture e organizzazione) ma raccontano lo stesso punto: l’esperienza scolastica non si svolge ovunque nelle stesse condizioni.

La forza di questo impianto sta nel fatto che evita di isolare la scuola dal resto. Non misura soltanto cosa produce, ma anche in quale cornice lavora. La disponibilità di tempo scuola, l’accessibilità degli edifici, la presenza di servizi educativi nei primi anni, la continuità dell’offerta formano una struttura concreta, non astratta, che varia da territorio a territorio. Il sistema non si limita al dato regionale, ma incrocia regioni e grado di urbanizzazione, articolando la lettura in 62 unità territoriali. La scelta serve a evitare che i divari vengano assorbiti dentro medie troppo larghe, soprattutto in un Paese dove la distribuzione dei servizi educativi, del tempo pieno e delle infrastrutture scolastiche resta fortemente differenziata. In questa impostazione, la geografia conta non come sfondo, ma come fattore che incide direttamente sull’intensità delle opportunità disponibili.

Il dato sull’abbandono precoce, in questo quadro, cambia posizione. L’8,2% registrato nel 2025 resta un indicatore rilevante, anche perché si colloca sotto il target europeo del 9% richiamato dall’Istat. Ma non regge più da solo il racconto dell’istruzione. Viene affiancato da variabili che intercettano la qualità del percorso, il tipo di servizi disponibili, la possibilità di restare nella scuola in condizioni che consentano davvero di apprendere.

Il peso del territorio

La terza direttrice del lavoro Istat riguarda ciò che accade fuori dalla scuola e che pure entra nella qualità dei percorsi educativi. Il 13,3% dei ragazzi tra 11 e 19 anni vive in aree prive di spazi verdi o luoghi di aggregazione. Il 35,6% dei minori tra 3 e 19 anni non pratica attività sportiva. Sono dati che allargano il campo dell’osservazione ai contesti quotidiani: quartieri, spazi pubblici, possibilità di incontro, accesso ad attività extrascolastiche. La povertà educativa, in questa prospettiva, non riguarda soltanto ciò che manca nell’aula, ma anche ciò che manca fuori.

L’Istat include indicatori di benessere e dimensione relazionale: il 13,0% degli adolescenti si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, il 9,5% delle relazioni amicali, il 14,1% segnala una scarsa fiducia in se stesso. Nello stesso dominio rientra la dispersione implicita, pari all’8,7% degli studenti dell’ultimo anno delle superiori. L’insieme restituisce una nozione di esito più ampia, nella quale il percorso educativo viene osservato non solo per ciò che produce in termini di competenze cognitive, ma anche per la tenuta personale e relazionale di chi lo attraversa.

La povertà educativa non appare più come una formula che tiene insieme fenomeni diversi, ma come un sistema di condizioni misurabili, distribuite in modo diseguale tra famiglie, scuole e territori.

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Giovani

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