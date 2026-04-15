Bonus nuovi nati 2026, mille euro contro la denatalità

Mille euro una tantum per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel 2026. Il Bonus nuovi nati, riattivato dall’Inps per l’annualità in corso, riconosce un contributo ai nuclei con Isee fino a 40 mila euro e viene presentato come un sostegno alle spese che accompagnano l’arrivo di un figlio. Si tratta di un’erogazione fissa, con domanda entro 120 giorni dall’evento e accesso legato a una soglia economica.

Attorno a questa scelta si concentra però una questione più ampia, che riguarda il rapporto tra incentivi monetari e andamento della natalità in Italia. Il contributo si inserisce in un quadro segnato dal calo delle nascite, dall’aumento dell’età media al parto, dalla compressione della fecondità e da condizioni materiali che continuano a incidere sulle decisioni delle famiglie ben prima dell’arrivo di un figlio.

Come funziona il Bonus nuovi nati e chi può ottenerlo

Con l’attivazione della procedura da parte dell’Inps, il Bonus nuovi nati è richiedibile anche per il 2026, per i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. La richiesta va inviata entro 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo; per gli eventi avvenuti prima dell’apertura della procedura, il termine fissato dall’Istituto è il 12 agosto 2026. La domanda può essere presentata da uno dei genitori e, se i genitori non convivono, dal genitore residente con il minore. I canali indicati sono il sito Inps, l’app Inps Mobile, il Contact Center e i patronati.

Sul requisito economico conviene essere precisi. Per ottenere il bonus non basta dire che serve un Isee sotto i 40 mila euro. L’Inps richiede l’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione riferito al minore per cui si chiede il contributo, e chiarisce che da questo calcolo vanno esclusi gli importi dell’Assegno unico e universale. La soglia resta quindi a 40 mila euro, ma l’indicatore da considerare è quello previsto per questa prestazione e riferito al figlio per il quale viene chiesto il bonus.

Il perimetro dei beneficiari comprende cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e cittadini extra-Ue in possesso di specifici titoli di soggiorno, secondo quanto già precisato dall’Inps con la circolare applicativa della misura. La residenza in Italia del genitore richiedente è uno dei requisiti richiesti. Per ciascun figlio deve essere presentata una domanda distinta.

La misura è stata introdotta con la legge di bilancio 2025 ed è stata confermata anche per l’annualità successiva. Nelle schede del Ministero dell’Economia il contributo viene descritto come uno strumento pensato per incentivare la natalità e contribuire alle spese legate all’arrivo di un figlio. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ricorda che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2025 e continua a essere fruibile anche nel 2026. Il quadro, quindi, è quello di un intervento inserito dentro una linea di policy già definita, non di una misura comparsa solo con l’apertura del servizio Inps.

Mille euro bastano a correggere la traiettoria demografica?

I dati Istat collocano il contributo dentro una dinamica che continua a peggiorare. Nel 2024 i nati sono scesi a 369.944, nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia; nel 2025 l’Istituto registra un’ulteriore flessione a 355mila nascite, il 3,9% in meno rispetto all’anno precedente. Nello stesso aggiornamento, la fecondità cala a 1,14 figli per donna, i decessi sono 652 mila e il saldo naturale resta negativo per circa 296 mila unità, mentre l’età media al parto sale a 32,7 anni. Il quadro restituisce una contrazione che non riguarda solo il numero dei nati, ma anche il rinvio della maternità e la riduzione del tempo disponibile per allargare la famiglia.

Dentro questa cornice, i 1.000 euro del bonus hanno una funzione precisa ma circoscritta. Possono alleggerire una parte delle spese iniziali che accompagnano la nascita o l’ingresso di un minore in famiglia, ma non intervengono sulle condizioni che orientano la scelta di avere un figlio. La decisione si forma molto prima della domanda all’Inps: nel costo della casa, nella stabilità del reddito, nella continuità lavorativa, nella possibilità di contare su servizi accessibili. La stessa formulazione usata dal Ministero dell’Economia, che presenta il contributo come misura pensata per incentivare la natalità e contribuire alle spese legate al suo sostegno, tiene insieme due piani diversi: l’aiuto economico immediato e l’ambizione di incidere sui comportamenti riproduttivi. Il primo è concreto; il secondo si misura con fattori molto più resistenti.

Uno dei punti più esposti riguarda i servizi per la prima infanzia. Nell’anno educativo 2023-2024 i nidi e i servizi integrativi attivi sono 14.570, per quasi 378.500 posti autorizzati. Il tasso di copertura medio nazionale è pari al 31,6%. Il dato segna un avanzamento, ma resta sotto il livello del 33% da garantire come Lep entro il 2027 e lontano anche dal target europeo del 45% fissato per il 2030. La distribuzione territoriale continua, inoltre, a essere squilibrata: nel Centro e nel Nord l’offerta è più ampia, mentre nel Mezzogiorno i livelli restano sensibilmente più bassi. Per una parte consistente delle famiglie, l’arrivo di un figlio continua quindi a misurarsi con una rete di cura incompleta, che rende più difficile la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi familiari.

Il lavoro delle madri resta l’altro snodo decisivo. Nel Rapporto Bes 2024 l’Istat registra, per il 2024, un tasso di occupazione del 41,3% tra le donne con figli piccoli, in aumento rispetto all’anno precedente ma ancora lontano da una condizione di equilibrio con le donne senza figli. Il miglioramento esiste, ma non cancella il fatto che la presenza di figli in età prescolare continui a pesare sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, con distanze territoriali ancora forti e una situazione più critica nel Mezzogiorno. È qui che il tema demografico si intreccia con quello dell’autonomia economica: la maternità continua a incidere sulla continuità occupazionale e sulla capacità di tenuta del reddito familiare.

Anche il rischio economico delle famiglie con figli aiuta a misurare la portata reale del bonus. Secondo l’Istat, nel 2025 la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 22,6%, ma sale al 31,6% tra i monogenitori e al 30,6% nelle coppie con tre o più figli. Nelle coppie con due figli l’incidenza è del 20,6%, mentre con un figlio è del 17,4%. Lo stesso Istituto osserva che, nelle famiglie più numerose, restano difficoltà di conciliazione fra lavoro e impegni di cura. La fotografia restituisce una pressione economica che cresce insieme ai carichi familiari e che non può essere assorbita da un solo contributo monetario, per quanto utile nella fase iniziale.

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