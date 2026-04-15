Getta la cocaina sotto un’auto parcheggiata per evitare il controllo: pusher in bicicletta arrestato

FIRENZE – Un goffo tentativo di disfarsi della droga non è bastato a evitargli l’arresto. Nella serata di lunedì 13 aprile, le strade di Firenze sono state teatro di un’operazione antidroga che ha portato in cella un uomo di 34 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fermo è avvenuto in via Borgo Pinti. Durante una serie di pattugliamenti straordinari messi in atto dal personale del Reparto prevenzione crimine Toscana, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un individuo che stava transitando in sella a una bicicletta.

Capendo di essere finito nel mirino delle forze dell’ordine e poco prima di arrestare la propria marcia per sottoporsi al controllo, il ciclista ha cercato di alleggerire la propria posizione. Con un gesto rapido, ha sfilato dalla tasca del proprio giubbotto quattro piccoli pacchetti di plastica trasparente, gettandoli rapidamente sotto un’automobile in sosta lungo la via.

La mossa, tuttavia, si è consumata proprio sotto gli occhi dei poliziotti, che hanno immediatamente bloccato l’uomo e recuperato gli involucri. All’interno si celavano 4,83 grammi di cocaina. Le successive verifiche sul posto hanno permesso di ispezionare anche il portafogli del sospettato, al cui interno è stata rinvenuta la somma in contanti di 370 euro.

Sia il denaro che le dosi di stupefacente sono stati posti sotto sequestro. Il trentaquattrenne, che è risultato essere un soggetto già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nelle camere di sicurezza della locale Questura. Nelle ore successive, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui il processo per direttissima.

Come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, le accuse a carico dell’uomo dovranno essere verificate nelle opportune sedi processuali e, in questa fase del procedimento, l’indagato è tutelato dalla presunzione di innocenza.