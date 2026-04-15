Dai vivai di Pistoia ai container del porto di Livorno: come la Regione blinda la salute delle piante

C’è una complessa macchina organizzativa che opera lontano dai riflettori, ma la cui efficienza è vitale per la sopravvivenza e la competitività dell’intero comparto agricolo toscano. Si tratta del Servizio fitosanitario regionale, una rete strategica dislocata su sei sedi operative che ha il compito di proteggere le coltivazioni dalle minacce biologiche.

Nei giorni scorsi, i vertici regionali hanno voluto toccare con mano questa realtà. L’assessore all’agricoltura Leonardo Marras e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, guidati dal responsabile del servizio Andrea Lenuzza, si sono recati in visita presso il polo di Pistoia. La scelta della città non è casuale: il laboratorio pistoiese rappresenta un presidio di sicurezza inestimabile per il distretto florovivaistico, un settore che costituisce una fetta nevralgica dell’economia agricola regionale. Qui, infatti, si studiano e si mettono a punto le strategie di profilassi necessarie per garantire la piena salute delle piante, dalla fase di produzione fino al loro arrivo sul mercato.

Durante il sopralluogo, gli esponenti della Giunta hanno elogiato l’efficacia della struttura, definendola un modello virtuoso in cui il sistema pubblico si mette a disposizione del tessuto produttivo, tutelando al contempo la vita quotidiana dei cittadini. Il motore di questo sistema è composto da circa quaranta professionisti. Una squadra che include tecnici di laboratorio, personale amministrativo, ispettori e agenti, con una forte e preziosa componente di giovani ricercatori.

Ma il lavoro del Servizio non si esaurisce nelle serre pistoiesi. La difesa del territorio passa inevitabilmente per i varchi di confine. In questo senso, un ruolo di primissimo piano è ricoperto dal laboratorio di Livorno, situato strategicamente a ridosso dello scalo portuale. I numeri confermano l’importanza dello snodo labronico, che oggi rappresenta il primo punto d’ingresso in Italia per volume di merci sottoposte a vincoli fitosanitari.

Insieme all’aeroporto di Pisa, il porto costituisce la principale linea del fronte. Qui gli ispettori regionali setacciano quotidianamente le merci in arrivo, arrivando a controllare singolarmente fino a cento container nei giorni di maggiore traffico, con l’obiettivo di intercettare eventuali organismi nocivi banditi dalle normative europee. Quando si verificano casi sospetti, la merce viene immediatamente bloccata e un campione viene trasferito in laboratorio. Attraverso l’estrazione degli acidi nucleici, i biologi sono in grado di confermare o smentire la presenza di parassiti e agenti patogeni. Una procedura ad alta tecnologia che garantisce a spedizionieri e importatori risposte precise in tempi estremamente rapidi, salvaguardando così sia l’ecosistema toscano che i flussi commerciali.