L’ultima campanella si festeggia in spiaggia: oltre mille ragazzi sui mezzi per Tirrenia

PISA – L’ultima campanella dell’anno scolastico ha spinto oltre mille studenti di Pisa a raggiungere il litorale per la tradizionale giornata di festa. L’esodo verso le spiagge, concentrato in gran parte nella fascia oraria compresa tra le 10,30 e le 12,30, ha determinato un forte incremento dei passeggeri sui mezzi pubblici diretti sulla costa, con un impatto rilevante soprattutto sulla linea 10 per Tirrenia.

Per far fronte all’aumento dei viaggiatori, l’azienda di trasporto Autolinee Toscane ha programmato una serie di potenziamenti al servizio ordinario. Il piano ha previsto l’inserimento di 19 corse aggiuntive, calcolate comprendendo sia le tratte di andata verso il mare sia i successivi viaggi di rientro in città.

Le operazioni di salita a bordo sono state regolate da personale incaricato di gestire i flussi e di verificare il possesso del biglietto prima dell’accesso sui mezzi. La pianificazione preventiva ha permesso di smaltire i gruppi di passeggeri in attesa alle fermate, consentendo ai ragazzi di viaggiare in sicurezza e mantenendo al tempo stesso la regolarità del trasporto pubblico di linea.