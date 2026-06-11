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Riparbella, sorpreso con oltre 100 grammi di droga in auto: arrestato dai Carabinieri

Oltre al materiale illecito, rinvenuti 1.290 euro in contanti: per gli inquirenti, la somma sarebbe il guadagno derivante dall'attività di spaccio

Cronaca
REDAZIONE
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Foto di: carabinieri
1 ' di lettura

RIPARBELLA – Un controllo del territorio mirato ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla vendita. L’operazione è stata condotta nella serata del 9 giugno dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Volterra in località La Fagiolaia, nel comune di Riparbella.

I militari tenevano sotto osservazione l’area boschiva, nota per essere un punto potenzialmente esposto ad attività illecite. Durante il pattugliamento, l’attenzione delle pattuglie è stata richiamata da un uomo che si trovava nei pressi della propria vettura con fare guardingo, spingendo gli operatori a eseguire una verifica approfondita.

La perquisizione, estesa sia alla persona che al mezzo, ha permesso di rinvenire un quantitativo consistente di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 73 grammi di cocaina: 21 grammi erano già stati frazionati in 16 dosi pronte per essere cedute, mentre i restanti 52 grammi erano nascosti all’interno dell’abitacolo. A questi si sono aggiunti 40 grammi di hashish, rinvenuti nelle tasche dell’indagato.

Oltre alla droga, i militari hanno posto sotto sequestro 1.290 euro in contanti, somma che gli inquirenti ritengono frutto dell’attività di spaccio, e il telefono cellulare dell’uomo, ipotizzato come strumento utilizzato per gestire i contatti con gli acquirenti. Il materiale è stato trasferito all’Ufficio Corpi di Reato, mentre il trentatreenne, già noto alle autorità per precedenti specifici, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Livorno su disposizione della locale Procura della Repubblica, che sta coordinando gli accertamenti.

© Riproduzione riservata

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