Dramma in mare a Marina di Pietrasanta: annega un giovane, inutili i soccorsi

VIAREGGIO – Una serata di dramma e soccorsi frenetici si è consumata sul litorale della Versilia, dove il mare agitato ha tradito diversi bagnanti a breve distanza di tempo. Il bilancio si è purtroppo rivelato tragico: un giovane uomo ha perso la vita nelle acque di Marina di Pietrasanta, mentre si è risolto solo con un grande spavento un secondo allarme scattato pochi minuti dopo sul litorale della Darsena a Viareggio.

La prima e più drammatica chiamata alla centrale d’emergenza è arrivata poco prima delle 20,45 da Marina di Pietrasanta, dove tre persone si sono trovate in forte difficoltà tra le onde. Mentre due dei bagnanti sono riusciti a riguadagnare la riva da soli e senza riportare particolari conseguenze, il terzo – un ragazzo dall’età presunta tra i 25 e i 35 anni – è rimasto intrappolato al largo, sopraffatto dalla corrente. Sul posto sono fiondati i mezzi della Capitaneria di Porto, che sono riusciti a recuperare il giovane e a trasportarlo d’urgenza verso la banchina del porto di Viareggio per l’incontro con i sanitari dell’automedica e della Misericordia di Lido di Camaiore. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima, che si trovava in acqua al momento della tragedia, era priva di documenti e l’identità resta al momento ignota.

Appena due minuti più tardi, alle 20,45, un secondo allarme ha fatto preoccupare i soccorritori per altri tre giovani segnalati in mare a Viareggio, all’altezza dello stabilimento balneare L’altro mare 3. In questo caso, fortunatamente, la macchina dei soccorsi sanitari – che aveva visto l’attivazione immediata dell’ambulanza infermieristica della Misericordia di Stiava – non ha dovuto effettuare interventi. I tre ragazzi sono stati infatti tutti prontamente recuperati a riva grazie al tempestivo intervento e al grande impegno dei bagnini dello stabilimento, evitando che la giornata si chiudesse con un bilancio ancora più pesante.