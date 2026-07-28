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Bimota KB998 Rimini: aerodinamica attiva sviluppata con GET

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – La nuova Bimota KB998 Rimini introduce una delle soluzioni tecnologiche più avanzate nel panorama delle supersportive grazie all’adozione di un innovativo sistema di aerodinamica attiva sviluppato insieme a GET, la divisione elettronica di Athena. La collaborazione tra le due aziende punta a portare l’integrazione tra meccanica ed elettronica a un livello superiore, migliorando il comportamento dinamico della moto in ogni condizione di utilizzo. 

Cuore del progetto è una centralina elettronica progettata specificamente per la Bimota KB998 Rimini, incaricata di controllare in tempo reale le appendici aerodinamiche mobili. Il sistema elabora continuamente le informazioni provenienti dai sensori della moto e modifica automaticamente la posizione delle superfici aerodinamiche in funzione della velocità, dell’accelerazione e delle condizioni di guida. 

 

L’obiettivo della tecnologia sviluppata da GET è quello di ottimizzare costantemente il comportamento della supersportiva, garantendo maggiore stabilità alle alte velocità, un inserimento in curva più preciso e un incremento della trazione in accelerazione. Si tratta di un’evoluzione che conferma quanto l’elettronica sia ormai diventata un elemento fondamentale nello sviluppo delle moto ad alte prestazioni. 

Per raggiungere questo risultato è stata realizzata una piattaforma elettronica completamente dedicata, capace di dialogare con l’architettura della KB998 Rimini e di integrarsi perfettamente con le sofisticate soluzioni meccaniche sviluppate da Bimota. 

Secondo Pierluigi Marconi, responsabile del progetto KB998 Rimini, la gestione di un sistema così complesso richiede un livello di integrazione estremamente elevato tra le diverse componenti della moto. La collaborazione con GET ha permesso di sviluppare una soluzione altamente specializzata, capace di rispondere alle esigenze di una supersportiva progettata per offrire prestazioni di riferimento. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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